NÓNG: Người vợ chính là nghi phạm chặt đầu chồng ném vào thùng rác ở Bình Dương

Đời sống 18/12/2017 09:17

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, người vợ của nạn nhân khai nhận chính là hung thủ chặt xác chồng sau đó đem đi phi tang.

Liên quan đến vụ việc đầu người được phát hiện trong thùng rác ở Bình Dương, rạng sáng nay (18/12), cơ quan điều tra đã mời Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Diễm khai nhận đã sát hại người chồng là Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Hai vợ chồng Diễm sống tại khu nhà trọ thuộc phường Thuận Giao, TX.Thuận An (Bình Dương). Sau khi ra tay giết chồng, Diễm đã phân xác mang đi phi tang, theo báo Công Lý.

NÓNG: Người vợ chính là nghi phạm chặt đầu chồng ném vào thùng rác ở Bình Dương - Ảnh 1
Thùng rác, nơi tìm thấy đầu người - Ảnh: Internet

Trong một diễn biến khác, cơ quan điều tra đã tìm thấy phần thi thể còn lại của nạn nhân ở bãi tập kết rác trên đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao, TX.Thuận An (Bình Dương), cách hiện trường nơi phát hiện đầu người khoảng 1 km.

NÓNG: Người vợ chính là nghi phạm chặt đầu chồng ném vào thùng rác ở Bình Dương - Ảnh 2
Cơ quan điều tra cũng đã tìm thấy con dao nghi phạm sử dụng để giết chồng - Ảnh: Internet

Trước đó, trưa 16/12, một người thu gom rác trước khu nhà trọ T16/3 đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao phát hiện một chiếc ba lô trong thùng rác. Khi mở ra thì thấy một đầu người còn dính máu và một chiếc bọc nhỏ đựng lá phổi.

NÓNG: Người vợ chính là nghi phạm chặt đầu chồng ném vào thùng rác ở Bình Dương - Ảnh 3
Vụ việc gây chấn động và khiến người dân sống tại khu nhà trọ vô cùng bàng hoàng - Ảnh: Internet

Phát hiện thêm phần thi thể nghi trong vụ đầu người giấu trong balo ở thùng rác

Phát hiện thêm phần thi thể nghi trong vụ đầu người giấu trong balo ở thùng rác

Một số túi nilon chứa thi thể người nghi có liên đến vụ đầu người giấu trong ba lô vứt vào thùng rác đã được phát hiện ở đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao, TX Thuận An.

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