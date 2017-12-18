Tại cơ quan điều tra, bước đầu, người vợ của nạn nhân khai nhận chính là hung thủ chặt xác chồng sau đó đem đi phi tang.

Liên quan đến vụ việc đầu người được phát hiện trong thùng rác ở Bình Dương, rạng sáng nay (18/12), cơ quan điều tra đã mời Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Diễm khai nhận đã sát hại người chồng là Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Hai vợ chồng Diễm sống tại khu nhà trọ thuộc phường Thuận Giao, TX.Thuận An (Bình Dương). Sau khi ra tay giết chồng, Diễm đã phân xác mang đi phi tang, theo báo Công Lý.

Trong một diễn biến khác, cơ quan điều tra đã tìm thấy phần thi thể còn lại của nạn nhân ở bãi tập kết rác trên đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao, TX.Thuận An (Bình Dương), cách hiện trường nơi phát hiện đầu người khoảng 1 km.

Trước đó, trưa 16/12, một người thu gom rác trước khu nhà trọ T16/3 đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao phát hiện một chiếc ba lô trong thùng rác. Khi mở ra thì thấy một đầu người còn dính máu và một chiếc bọc nhỏ đựng lá phổi.

Phát hiện thêm phần thi thể nghi trong vụ đầu người giấu trong balo ở thùng rác Một số túi nilon chứa thi thể người nghi có liên đến vụ đầu người giấu trong ba lô vứt vào thùng rác đã được phát hiện ở đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao, TX Thuận An.

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