Nóng: Điều tra nhóm 'Bông hồng đen' tự ý lấy máu, xét nghiệm hàng loạt học sinh ở Hải Phòng

Đời sống 19/08/2023 13:59

Trên địa bàn phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) vừa xuất hiện nhóm "Bông hồng đen" tự ý tổ chức lấy mẫu máu xét nghiệm của nhiều học sinh mà không thông qua chính quyền, nhà trường và các bậc phụ huynh.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 19/8, ông Lưu Đình Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin một nhóm người lạ mặt tự ý lấy máu của nhiều học sinh để xét nghiệm.

Việc lấy mẫu này, nhà trường, phụ huynh và chính quyền đều không được biết. Theo ông Dũng, các phụ huynh phản ánh mỗi học sinh cho lấy máu đều được trả 100.000 đồng, giới thiệu thêm người nào sẽ được hưởng 25.000 đồng.

Nóng: Điều tra nhóm 'Bông hồng đen' tự ý lấy máu, xét nghiệm hàng loạt học sinh ở Hải Phòng - Ảnh 1
Cơ quan công an tiếp nhận thông tin từ phụ huynh - Ảnh: Báo Dân Trí

Nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Hải Sơn đã cử cán bộ y tế phối hợp với cơ quan công an tiến hành xác minh sự việc. 

Kết quả làm việc ban đầu, nhóm người trên tự xưng là thành viên của tổ chức có tên "Bông hồng đen". Nhóm này đang triển khai dự án phi Chính phủ về phòng chống HIV/AIDS. 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, ngày 18/8, nhiều phụ huynh trên địa bàn P.Hải Sơn (Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) bức xúc phản ánh về việc một nhóm người lạ mặt đến địa bàn phường, thuê nhà số 44 Nguyễn Hữu Cầu, tổ dân phố Đoàn Kết lập điểm lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh không rõ mục đích; không thông qua gia đình, nhà trường. Mỗi cháu đến lấy máu xét nghiệm được họ bồi dưỡng 100.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, 10 giờ 30 cùng ngày (18/8), UBND P.Hải Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và xác định, nhóm người trên là thành viên của nhóm "Bông hồng đen", thuê nhà số 44 Nguyễn Hữu Cầu làm văn phòng, do bà Đinh Thị Út (52 tuổi, trú tổ dân phố số 2, P.Hải Sơn, Q.Đồ Sơn) làm trưởng nhóm.

Nóng: Điều tra nhóm 'Bông hồng đen' tự ý lấy máu, xét nghiệm hàng loạt học sinh ở Hải Phòng - Ảnh 2
Bà Đinh Thị Út (thứ 2 từ trái qua phải) cùng 5 thành viên trong nhóm "Bông hồng đen" tại buổi làm việc với UBND P.Hải Sơn về việc tự ý cho tiền học sinh để lấy mẫu máu xét nghiệm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bà Út giải trình, nhóm "Bông hồng đen" được thành lập với chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, tư vấn, nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người sử dụng ma túy trẻ, các vấn đề về sức khỏe sinh sản… trong độ tuổi từ 16 - 24.

Tại buổi làm việc, nhóm "Bông hồng đen" không cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định; chưa báo cáo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND P.Hải Sơn, UBND Q.Đồ Sơn giao Công an quận vào cuộc làm rõ.

Hiện vụ nhóm "Bông hồng đen" cho tiền học sinh để lấy máu xét nghiệm đang được Công an Q.Đồ Sơn xử lý theo thẩm quyền.

 

Bé gái 3 tuổi bị cô giáo tát, đá trong lớp học ở Ninh Bình: Tạm đình chỉ công tác, đợi kết quả điều tra

Bé gái 3 tuổi bị cô giáo tát, đá trong lớp học ở Ninh Bình: Tạm đình chỉ công tác, đợi kết quả điều tra

Cô giáo có hành vi bạo hành cháu bé tại Ninh Bình đã bị tạm đình chỉ giảng dạy để phục vụ việc điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Xem thêm
Từ khóa:   lấy máu xét nghiệm nhóm bông hồng đen tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi