Việc lấy mẫu này, nhà trường, phụ huynh và chính quyền đều không được biết. Theo ông Dũng, các phụ huynh phản ánh mỗi học sinh cho lấy máu đều được trả 100.000 đồng, giới thiệu thêm người nào sẽ được hưởng 25.000 đồng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 19/8, ông Lưu Đình Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin một nhóm người lạ mặt tự ý lấy máu của nhiều học sinh để xét nghiệm.

Kết quả làm việc ban đầu, nhóm người trên tự xưng là thành viên của tổ chức có tên "Bông hồng đen". Nhóm này đang triển khai dự án phi Chính phủ về phòng chống HIV/AIDS.

Nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Hải Sơn đã cử cán bộ y tế phối hợp với cơ quan công an tiến hành xác minh sự việc.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, ngày 18/8, nhiều phụ huynh trên địa bàn P.Hải Sơn (Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) bức xúc phản ánh về việc một nhóm người lạ mặt đến địa bàn phường, thuê nhà số 44 Nguyễn Hữu Cầu, tổ dân phố Đoàn Kết lập điểm lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh không rõ mục đích; không thông qua gia đình, nhà trường. Mỗi cháu đến lấy máu xét nghiệm được họ bồi dưỡng 100.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, 10 giờ 30 cùng ngày (18/8), UBND P.Hải Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và xác định, nhóm người trên là thành viên của nhóm "Bông hồng đen", thuê nhà số 44 Nguyễn Hữu Cầu làm văn phòng, do bà Đinh Thị Út (52 tuổi, trú tổ dân phố số 2, P.Hải Sơn, Q.Đồ Sơn) làm trưởng nhóm.

Bà Đinh Thị Út (thứ 2 từ trái qua phải) cùng 5 thành viên trong nhóm "Bông hồng đen" tại buổi làm việc với UBND P.Hải Sơn về việc tự ý cho tiền học sinh để lấy mẫu máu xét nghiệm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bà Út giải trình, nhóm "Bông hồng đen" được thành lập với chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, tư vấn, nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người sử dụng ma túy trẻ, các vấn đề về sức khỏe sinh sản… trong độ tuổi từ 16 - 24.

Tại buổi làm việc, nhóm "Bông hồng đen" không cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định; chưa báo cáo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND P.Hải Sơn, UBND Q.Đồ Sơn giao Công an quận vào cuộc làm rõ.

Hiện vụ nhóm "Bông hồng đen" cho tiền học sinh để lấy máu xét nghiệm đang được Công an Q.Đồ Sơn xử lý theo thẩm quyền.