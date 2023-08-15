Nóng: Đã bắt được người đàn ông đi ô tô bắt cóc bé trai ngay giữa Hà Nội

Đời sống 15/08/2023 07:29

Nạn nhân là bé trai 7 tuổi, sống ở phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đêm 14/8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh một đối tượng nam giới (đội mũ phớt đen, đeo khẩu trang), đi ô tô màu trắng mang BKS 29A-245.99, có hành vi bắt cóc một bé trai đang đi xe đạp qua.

Cụ thể, khi một bé trai đi xe đạp ngang qua chiếc ô tô, người đàn ông có hành vi mở cửa để chắn lối đi của bé trai. Sau đó, người này bước ra khỏi cửa trước xe, quan sát xung quanh rồi ôm nhanh lấy bé trai và kéo vào trong xe rồi nhấn ga bỏ chạy.

Nóng: Đã bắt được người đàn ông đi ô tô bắt cóc bé trai ngay giữa Hà Nội - Ảnh 1

Người đàn ông nghi bắt cóc cháu bé. Ảnh VTC News

Theo thông tin từ VTC News, nạn nhân là bé trai 7 tuổi, sống ở phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Nghi phạm tên Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê Tam Dương, Vĩnh Phúc). Sau khi bắt cóc bé trai lúc tối 14/8, nghi phạm di chuyển trên nhiều địa bàn. Lực lượng công an chia các mũi về Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam... để truy bắt đối tượng.

"Đến 5h sáng nay, nghi phạm bị bắt giữ ở Hà Nam", nguồn tin này cho biết.

Danh tính của nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Theo cảnh sát, do nợ nần, Nguyễn Đức Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc (Rich Kid - Con nhà giàu), nên tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên để tìm kiếm "con mồi".

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