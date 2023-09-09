Nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung năm 2023, thí sinh lưu ý gì để tăng cơ hội trúng tuyển?

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM), tính đến 15 giờ ngày 8/9, số thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT đạt 99,73%. ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cho biết đến thời điểm này, tỉ lệ thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại trường đạt 98,5%. Trường sẽ kết thúc nhận thí sinh làm thủ tục nhập học vào trưa 9/9.

Tỉ lệ thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM tính đến 17 giờ ngày 8/9 là 92%, tương đương năm 2022. TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, cho hay nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, quản lý kinh doanh, công nghệ thông tin đạt tỉ lệ tuyển sinh tốt trong khi nhóm ngành xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật môi trường không tuyển đủ chỉ tiêu. "Dù còn thiếu chỉ tiêu nhưng trường ngưng tuyển bổ sung vì nguồn tuyển không có" - TS Nguyễn Trung Nhân thông tin.

Nhiều trường ĐH khác ở TP HCM cũng ghi nhận tỉ lệ thí sinh làm thủ tục nhập học cao. GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, thông tin trường đã kết thúc làm thủ tục nhập học vào chiều 8/9 với tỉ lệ thí sinh nhập học là 95%, đạt yêu cầu đặt ra.

Tại Trường ĐH Công Thương TP HCM, tỉ lệ thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT đạt 102%. Tính đến 17 giờ ngày 8/9, thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại trường đạt 89%. Trường tiếp tục nhận hồ sơ nhập học đến ngày 10/9 và nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến ngày 15/9.

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing (TP HCM), cũng tin tưởng đến hết ngày 9/9, hạn chót xác nhận nhập học, trường sẽ nhận đủ chỉ tiêu.

Còn 7% thí sinh chưa trúng tuyển

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2023, toàn quốc có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,88%. Tỷ lệ số thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học chiếm 65,9% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (năm 2022 tỷ lệ này là 61,34%). Trong đợt 1, số lượng thí sinh trúng tuyển trên hệ thống sau lọc ảo là hơn 610.000 thí sinh (đạt 92,7% trong tổng số hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2023). Tối 8-9, Bộ GD-ĐT cho biết đã có 494.488 thí sinh xác nhận nhập học đợt 1. Như vậy, có khoảng hơn 7% thí sinh chưa trúng tuyển có thể xét tuyển bổ sung vào các cơ sở giáo dục đại học. Ngoài ra, những thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên không xác nhận nhập học đợt 1 cũng có thể tham gia xét tuyển bổ sung.

Sinh viên làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Trong lúc chưa hết hạn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, hàng loạt trường đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung hàng ngàn chỉ tiêu. Chẳng hạn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển bổ sung 320 chỉ tiêu bằng cách xét học bạ. Một số trường đại học tư cũng xét tuyển bổ sung kéo dài đến giữa tháng 9 như Trường ĐH Dân lập Phương Đông tuyển bổ sung 230 chỉ tiêu; Trường ĐH CMC tuyển bổ sung thêm 234 chỉ tiêu cho 6 ngành học với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ…

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh, sau 17 giờ ngày 8/9 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài), thí sinh không xác nhận nhập học nếu không có lý do chính đáng, coi như không trúng tuyển. Khi đó, thí sinh có thể tham gia xét tuyển bổ sung vào các trường đại học. Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được hiệu trưởng, giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Từ ngày 9/9 đến tháng 12/2023, các cơ sở giáo dục đại học có thể tuyển sinh các đợt bổ sung theo quy định.