Hôm nay 8/9, hạn cuối các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đại học 2023

Đời sống 08/09/2023 10:38

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian để thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non đợt 1 năm 2023 hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 8/9/2023.

Bắt buộc phải xác nhận nhập học trên hệ thống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, các thí sinh trúng tuyển đại học lưu ý, 17h ngày 8/9 sẽ hết hạn xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến. Sau thời hạn này, thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học được coi là đã từ chối cơ hội trúng tuyển.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 8/9 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận.

Hôm nay 8/9, hạn cuối các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đại học 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.  

Lưu ý với thí sinh xét tuyển bổ sung

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hiện nay, đã có hàng chục trường đại học công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, gồm cả trường công lập và trường ngoài công lập. Trong đó, trường xét bổ sung ít nhất 100 - 200 chỉ tiêu, nhiều nhất lên tới 3.000 chỉ tiêu.

Đối với đợt xét tuyển bổ sung này, thí sinh cần lưu ý về thời gian và điều kiện xét tuyển bổ sung cụ thể từng trường. Theo đó, mỗi trường sẽ quy định thời gian nhận hồ sơ khác nhau.

Hôm nay 8/9, hạn cuối các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đại học 2023 - Ảnh 2
Tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Bên cạnh đó, điểm xét tuyển bổ sung tối thiểu bằng điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Do đó, thí sinh cần cân nhắc mức điểm an toàn thay vì bỏ qua cơ hội trúng tuyển đợt 1.

Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng muốn tìm kiếm cơ hội học tập tại các trường, ngành khác, phù hợp hơn với nhu cầu của bản thân.

Các đợt xét tuyển bổ sung được thực hiện từ nay đến tháng 12/2023. Trước ngày 31/12, cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác, đầy đủ kết quả tuyển sinh trong năm 2023 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

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