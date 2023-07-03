Nhà kho ở Bình Định cháy lớn giữa đêm, hàng chục xe điện 4 bánh hư hại nặng nề

Đời sống 03/07/2023 10:20

Do đám cháy bùng phát lúc rạng sáng, thời điểm này người dân các khu phố lân cận đang ngủ say nên tính chất khá nguy hiểm.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 3/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc Công an tỉnh Bình Định cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ và khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Nhà kho ở Bình Định cháy lớn giữa đêm, hàng chục xe điện 4 bánh hư hại nặng nề - Ảnh 1
Đám cháy xảy ra lúc 2h sáng - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 11 phút ngày 3/7, Phòng Cảnh sát PCCC nhận được tin báo về vụ cháy ở địa chỉ số 06, đường Phan Chu Trinh. Ngay sau đó, cảnh sát chữa cháy đã huy động 15 phương tiện, cùng với trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng công nhân ở các đơn vị đến hiện trường để tổ chức dập lửa.

Nhà kho ở Bình Định cháy lớn giữa đêm, hàng chục xe điện 4 bánh hư hại nặng nề - Ảnh 2
Dù đã dập tắt lửa nhưng cột khói vẫn bao trùm suốt đêm - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Do đám cháy bùng phát lúc rạng sáng, thời điểm người dân các khu phố lân cận đang ngủ say nên tính chất khá nguy hiểm.

Đến khoảng 3 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói lớn vẫn bao trùm bốc lên ngùn ngụt đến 6 giờ sáng cùng ngày.

Nhà kho ở Bình Định cháy lớn giữa đêm, hàng chục xe điện 4 bánh hư hại nặng nề - Ảnh 3
Cháy từ kho chứa nhu yếu phẩm lan ra khu vực xe điện - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ VietNamNet, do nhà kho này chứa các mặt hàng nhu yếu phẩm, mì gói, bánh kẹo… nên ngọn lửa lan nhanh và lan ra khu vực để xe điện 4 bánh. 

Nhà kho ở Bình Định cháy lớn giữa đêm, hàng chục xe điện 4 bánh hư hại nặng nề - Ảnh 4
Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy - Ảnh: VietNamNet
Nhà kho ở Bình Định cháy lớn giữa đêm, hàng chục xe điện 4 bánh hư hại nặng nề - Ảnh 5
Hàng chục xe điện chở khách du lịch bị hư hỏng nặng - Ảnh: VietNamNet

Ghi nhận tại hiện trường, đến khoảng 7h30 sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định vẫn đang dùng mặt nạ dưỡng khí, bình oxy và các thiết bị cào bới các nhu yếu phẩm để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tuy nhiên, rất nhiều nhu yếu phẩm, mì tôm, bánh kẹo, các thùng đựng nước yến, nước ngọt đã bị cháy rụi; hàng chục xe điện 4 bánh bị cháy hư hỏng nặng.

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