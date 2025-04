Theo thông tin từ VnExpress, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường vụ cháy, nhận định khả năng ban đầu dẫn đến vụ cháy là do sự cố điện từ tầng trệt lên tầng 1. Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang chờ kết luận giám định để xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy.

Cũng trong chiều ngày 10/4, Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường, làm việc với địa phương về vụ cháy nhà dân khiến 4 người trong gia đình tử vong xảy ra tại phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.