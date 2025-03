Theo thông tin từ VietNamNet: Hai ngày trôi qua kể từ lúc chồng gặp nạn tử vong, chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1989, trú thôn Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót. Chị là vợ anh Phạm Văn Hiếu (40 tuổi), nạn nhân trong vụ xe chở quan tài anh trai mất lái, đè trúng người dẫn đến tử vong.

"Em vừa sinh con, sức khỏe yếu nên ngày anh trai mất, chồng em đưa hai mẹ con về gửi bà ngoại và dặn "em và con ở ngoại vài hôm, lo hậu sự cho anh trai xong, anh sẽ lên đón hai mẹ con về nhà". Không ngờ đó là lần cuối anh ấy dặn dò mẹ con em. Đau xót hơn, anh mất vì tai nạn nên theo phong tục không được đưa về nhà. Mọi người khâm liệm anh ở bệnh viện, rồi đưa lên nghĩa trang chôn cất", chị Nguyệt nức nở chia sẻ trên VietNamNet.

Người vợ cho biết thêm, vụ tai nạn còn khiến 2 người cháu ruột bị thương nặng. Một cháu bị dập lách, cháu còn lại gãy xương sườn đang được điều trị tại bệnh viện.

Chị Nguyệt cho hay, hằng ngày, anh Hiếu làm shipper, còn chị ở nhà chăm sóc 3 người con và mẹ chồng già yếu. Anh Hiếu là con trai út trong gia đình có 5 anh em. Được hai người con trai là chồng và anh trai thì cả hai đều mất đột ngột.

"Nỗi đau này không biết bao giờ mới nguôi ngoai", người vợ cho biết trên VietNamNet.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Tối 18/3, một lãnh đạo xã Thanh Liên (H.Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ tai nạn xảy ra khiến 1 người tử vong khi đang đưa tang ở xã này.

Trước đó, chiều 17/3, người dân xóm Liên Khai (xã Thanh Liên) tổ chức tang lễ cho anh Phạm Hồng Chung (48 tuổi) bị qua đời đột ngột.

Khi chiếc xe tang (loại xe ô tô 16 chỗ ngồi) đang chở quan tài quàn thi thể anh Chung lên nghĩa trang ở trên núi để an táng thì bất ngờ bị tụt dốc, do trời mưa đường trơn. Chiếc xe sau đó đè trúng anh Phạm Văn Hiếu (38 tuổi, em ruột anh Chung) đi phía sau xe tang, khiến anh Hiếu tử vong tại chỗ.

Một số người đưa tang phía sau chiếc xe này cũng bị thương.

Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Chính quyền địa phương cho biết, vợ chồng anh Hiếu có hoàn cảnh khó khăn, 3 con còn nhỏ. Các đoàn thể của xã đang kêu gọi, quyên góp tiền để giúp đỡ gia đình anh Hiếu.