Ngư dân thả cá thể rùa biển 80 kg nằm trong danh sách đỏ về đại dương

Sáng 8/5, Đồn Biên phòng Thổ Châu cho biết, vừa vận động ngư dân tự nguyện thả cá thể rùa biển nặng khoảng 80kg về lại đại dương.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, sáng sớm ngày 8/5, Tổ công tác thuộc Đồn biên phòng Thổ Châu (đóng tại xã Thổ Châu, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển khu vực Bãi Dong, xã đảo Thổ Châu.

Cá thể rùa biển được phát hiện tại vùng biển Thổ Châu - Ảnh: Báo Thanh niên

Lúc này, Tổ công tác phát hiện 1 cá thể rùa biển nặng khoảng 80 kg, chiều dài 1,2m, chiều ngang 0,8m mắc lưới của ngư dân Nguyễn Hải Đa (43 tuổi, ngụ xã Nam Du, H.Kiên Hải, Kiên Giang) đánh bắt trên biển.

Đây là loài bò sát biển nằm trong Sách đỏ và danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiếp cận và vận động, giải thích cho ông Đa hiểu. Sau khi được giải thích, ông Đa đã tự nguyện phối hợp cùng lực lượng Bộ đội biên phòng Thổ Châu thực hiện thả cá thể rùa biển về lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, theo nguồn tin từ Kinh tế đô thị, ngày 6/5, Phòng Bảo tồn biển và ngập nước nội địa, thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp Đồn Biên phòng Xà Lực và UBND xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc thả 3 cá thể rùa biển có tổng trọng lượng 274kg về với môi trường biển. Đây là 3 cá thể rùa do một hộ gia đình ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) trước đó đã mua lại từ các tàu khai thác thủy sản.

Cá thể rùa được Vườn Quốc gia thả về đại dương - Ảnh: Kinh tế đô thị

Gia đình đã chủ động trình báo và giao nộp cho Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương. Ngay sau đó, Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương đã bàn giao cho Phòng Bảo tồn biển và đất ngập nước nội địa thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc tiến hành các bước thả cá thể rùa về tự nhiên.

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