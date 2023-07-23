Nghi hàng xóm lấy cắp điện thoại, người đàn ông sang nhà chém 3 bà cháu trọng thương

Đời sống 23/07/2023 15:15

Không tìm được điện thoại, ông G. nghi do cháu bà P. lấy nên tới nhà bà P. tìm điện thoại rồi xảy ra mâu thuẫn.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 23/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại thôn 5 xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá) vừa xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích giữa ông Nguyễn Bá G. (SN 1968) và bà Lê Thị P. (SN 1965, là chị dâu của ông G.); Phạm Thị Thu Th. (SN 2003) và Đỗ Hoài N. (SN 2004 ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, là cháu ngoại của bà P.).

Nghi hàng xóm lấy cắp điện thoại, người đàn ông sang nhà chém 3 bà cháu trọng thương - Ảnh 1
Ông G. hành hung 3 bà cháu bà P. - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân xảy ra được xác định là do ông G. tìm điện thoại nhưng không thấy. Ông cho rằng cháu ngoại bà P. là Phạm Duy T. (SN 2018) lấy. Bà P. cùng N. và Th. đến nhà ông Gia tìm điện thoại thì xảy ra mâu thuẫn.

Ông G. dùng dao chém vào người ba bà cháu gây thương tích, sau khi giằng co lấy được dao, ông G. tiếp tục dùng búa, kéo, tua vít gây thương tích cho N. và Th. Vụ việc khiến bà P., Th. và N. phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa.

Qua sự việc trên, dẫn tin từ Tri thức & Cuộc sống, công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Mỗi người dân cần duy trì lối sống mạnh mạnh, văn minh tại nơi sinh sống. Trong giao tiếp cần ứng xử lịch thiệp, văn minh để tránh xảy ra các mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây thương tích. Mọi mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày cần được kiềm chế và giải quyết bằng cách đối thoại hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mọi hành vi gây thương tích cho người khác sẽ bị xử lý nghiêm minh về tội cô ý gây thương tích hoặc giết người theo quy định của Pháp luật với khung hình phạt cao nhật là tử hình.

 

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