Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 6/12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết, sáng cùng ngày, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông (TP Gia Nghĩa) đã xảy ra sự việc hy hữu khi một bé gái cùng bố mẹ đến tham dự cuộc thi hùng biện tiếng Anh không may rơi khỏi lan can. Bé gái đã được hai chiến sĩ công an huyện Đắk Mil và một thầy giáo phối hợp ứng cứu an toàn.

"Cuộc thi diễn ra ở tầng 2, nhưng không rõ vì sao cháu bé lạc bố mẹ và đi lên tầng 4, dẫn đến sự cố hy hữu. Rất may, cháu bé được cứu an toàn và không ảnh hưởng sức khỏe," lãnh đạo Sở cho biết.

Lên đến tầng 4, thiếu tá Tín phát hiện một bé gái khoảng 3 tuổi đã rơi khỏi lan can, nằm trên sê nô chắn nước mưa (dài 5m, rộng khoảng 45cm, cách chân lan can 1,5m). Bé gái hoảng loạn, có nguy cơ rơi xuống đất bất kỳ lúc nào.

Lập tức, thiếu tá Tín phối hợp với trung tá Phan Lê Tiến, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Đắk Mil (cũng là phụ huynh có con dự thi), tổ chức giải cứu. Trước khi trèo qua lan can tiếp cận, hai chiến sĩ kêu gọi mọi người bên dưới căng chăn đề phòng cháu bé rơi xuống. Sau đó, cả hai nhanh chóng trèo qua lan can, tiếp cận và bế cháu bé vào khu vực an toàn trong sự thở phào của mọi người.

Hai chiến sĩ công an huyện Đắk Mil cứu cháu bé sắp rơi từ tầng 4 - Ảnh: Báo Giao Thông

Cháu bé đi theo bố mẹ đến trung tâm xem cuộc thi. Trong lúc không có người lớn trông giữ, cháu tự ý lên tầng 4, rồi chui qua lỗ hổng dưới chân lan can, rơi ra ngoài sê nô.

"Chúng tôi chỉ kịp nghĩ làm sao cứu cháu bé nhanh nhất vì cháu quá hoảng loạn, chỉ cần nhích người là có thể rơi xuống đất, nguy hiểm tính mạng. Khi tiếp cận, chúng tôi vừa trấn an cháu, vừa kêu gọi hỗ trợ dây, thang, đồng thời leo qua lan can tiếp cận vị trí an toàn và bế cháu ra khỏi vùng nguy hiểm", thiếu tá Tín chia sẻ.