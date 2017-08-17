Mẹ bé gái tội nghiệp là chị Hồng Nhung đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng mong đòi lại công lý cho con.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, ngụ tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã gửi đơn cầu cứu đến một số cơ quan chức năng mong đòi lại công bằng cho con gái.

Chị Nhung cho biết con gái chị là bé Nguyễn Quỳnh A. (10 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Ngày 13/7/2017, Quỳnh A. sang bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn chơi. Tại đây, ông B., cũng ở thị trấn Nam Đàn, đang điều trị ở khoa Nội đã có hành vi dâm ô với bé gái.

Sáng ngày 14/7, Quỳnh A. lại sang bệnh viện này chơi và ông B. tiếp tục giở trò đồi bại. Đến trưa cùng ngày tại phòng bệnh của mình, ông B. đã thực hiện hành vi hiếp dâm với bé A. Đặc biệt, hành động thú tính này đã được một số bệnh nhân khác phát giác.

“Tất cả hành vi của ông A. đã được một số bệnh nhân cùng phòng chứng kiến. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã gửi đơn đến Công an huyện Nam Đàn. Tuy nhiên, đến nay sau gần 1 tháng tiếp nhận đơn nhưng công an vẫn chưa khởi tố vụ án và xử lý kẻ phạm tội”, mẹ cháu Quỳnh A. uất ức cho biết.

Trao đổi với PV Người đưa tin, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn xác nhận đang điều tra vụ gia đình bé gái Quỳnh A. tố ông B lạm dụng tình dục và hiếp dâm.

Đại tá Mai cũng cho biết đây là vụ việc phức tạp, bé A. lại bị thiểu năng nên không thể xác nhận thông tin chính xác. Phía Công an huyện Nam Đàn đang cẩn trọng điều tra, làm rõ.

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