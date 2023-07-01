Ngoài ra, theo thông tin đăng tải trong các video được phát trực tiếp trên mạng xã hội, người vợ tên B. nghi ngờ chồng mình là anh H. và người phụ nữ tên N. có quan hệ bất chính với nhau.

Mới đây, tối ngày 30/6, mạng xã hội xôn xao một vụ đánh ghen diễn ra tại Nghệ An. Theo người chia sẻ đoạn clip cho biết: "Thấy chồng đi với người thứ 3, chị gái Nghệ An đã có 1 pha xử lý nghệ nguyên củ khi gọi 2 cụ thân sinh của đức lang quân đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Cả nhà chồng đến ủng hộ con dâu, riêng bố chồng còn nhảy lên nắp capô để phản ông con luôn cho cẩn thận!".

Lúc này, người điều khiển ô tô không dừng xe nên bị mẹ chồng chị B. đánh. Chị B. sau đó trèo hẳn trên nắp capo nhưng người trong xe vẫn điều khiển xe di chuyển, bất chấp sự phản đối của người đi đường.

Chiều tối 30/6, phát hiện chồng và tình nhân đi trên ô tô, chị B. cùng bố mẹ chồng và 2 con đi đánh ghen. Khi phát hiện ô tô đi trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diễn Yên, Diễn Châu, chị B. và gia đình đã chặn lại yêu cầu hai người kia xuống xe nói chuyện.

Chị B. trèo trên nắp capo khi phát hiện chồng và nhân tình đi trên xe - Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, người chồng kéo vợ xuống cho nhân tình lái xe đi. Tiếp tục bị chị B. và người đàn ông lớn tuổi được cho là bố chồng chặn lại nhưng người phụ nữ không dừng xe, chở theo cả bố chồng chị B. trên nắp capo.

Đỉnh điểm, người phụ nữ lái xe với tốc độ khá lớn đi từ quốc lộ 1 rẽ vào hướng chợ Sy, thuộc địa phận xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Lúc này, bố chồng chị B. đang bám trên nắp capo. Người đi đường la hét cho rằng hành động của người phụ nữ trong xe là "giết người".

Đoạn clip sau đó thể hiện chị B. và người phụ nữ lớn tuổi được cho là mẹ chồng và 2 con gái đuổi kịp xe ô tô. Lúc này người bố chồng đã xuống được khỏi nắp capo, người chồng lại lên xe bồ di chuyển tiếp.

Chị B. tiếp tục nhờ người chở bằng xe máy đuổi theo. Sau đó bố mẹ chồng và 2 con chị cũng đến địa điểm này. Tại đây, người phụ nữ tên N. vẫn "cố thủ" trong ô tô. Hai bên đã có nhiều lời lẽ mạt sát, xúc phạm nhau. Trong khi chị B. tố chồng bạc tình, cặp bồ, phá vỡ hạnh phúc gia đình thì anh H. cho rằng vợ "chửa hoang", bắt anh này đổ vỏ. Chị B. sau đó yêu cầu bố mẹ của chị N. đến giải quyết.

Theo người phụ nữ lớn tuổi được cho là mẹ chồng chị B., con trai bà và người phụ nữ tên N. có quan hệ bất chính hơn một năm nay. Anh H. bỏ bê gia đình, bán cả xe ô tô để đi theo nhân tình bất chấp sự khuyên can, ngăn cản của gia đình.

Người đàn ông lớn tuổi được cho là bố chồng chị B. bị hất lên nắp capo, chiếc xe sau đó vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ khá cao - Ảnh: Cắt từ clip

Trong thời gian đó, chị B. vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc bố mẹ chồng và 2 con. Sự việc hôm nay là tình cờ bắt gặp, không phải chị B. theo dõi để đánh ghen với "tiểu tam". Thời điểm này, chị B. và anh H. đang là vợ chồng hợp pháp.

Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân khiến giao thông tại các vị trí xảy ra chặn xe bị ách tắc cục bộ. Một số người đi đường khuyên chị B. bình tĩnh, tránh để xảy ra các tình huống vi phạm pháp luật.

Trao đổi với báo Dân Trí về vụ việc, sáng 1/7, một lãnh đạo xã Diễn Yên xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào tối qua (30/6) nhưng những người liên quan không phải là công dân của xã. Người phụ nữ nghi bị đuổi, đánh ghen sau đó đã vào trụ sở UBND xã để "lánh nạn".