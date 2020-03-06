Nên viết câu chúc 8-3 cho cô giáo như thế nào để thật ý nghĩa?

Bây giờ không còn quá sớm để chuẩn bị những lời chúc 8/3 cho các cô giáo, một lời chúc thật hay và chân thành từ học sinh hoặc tập thể lớp chắc chắn làm các cô rất cảm động. Và các cô giáo chắc hẳn cũng rất xúc động nếu nhận được lời chúc từ học sinh cũ. Đôi khi sau khi không còn ngồi trên ghế nhà trường thì học sinh cũ còn có những lời chúc hay và ý nghĩa hơn hẳn. Vậy bạn đã nghĩ ra câu chúc nào hay và ý nghĩa cho bản thân mình chưa?

08-03 là ngày Quốc tế Phụ nữ , là ngày để mỗi người tôn vinh những người phụ nữ ở xung quanh mình. Cứ mỗi lần vào dịp này trong năm là chúng ta lại cảm thấy phấn chấn, háo hức không chỉ bởi ý nghĩa đặc biệt của nó mà còn là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm yêu quý đối với những người phụ nữ. Không khó để tìm được lời chúc 8/3 cho mẹ, vợ, người yêu hay bạn gái, vậy còn câu chúc 8-3 cho cô giáo thì sao?

1. Nhân ngày 8/3 em xin chúc các cô giáo lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các cô thật nhiều sức khỏe để vững bước chèo lái con thuyền "trồng người" đến bờ bến thành công. Chúc các cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả của mình.

Dưới đây là phần tổng hợp trên mạng những câu chúc 8-3 cho cô giáo hay và ý nghĩa nhất để chúng ta học tập và lấy ý tưởng.

2. Chúc mừng Cô nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Chúc các Cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất em/chúng em dành tặng cô!

3. Cô không chỉ cho con kiến thức mà còn dạy con cách làm người, biết thương yêu, giúp đỡ người khác. Con mong Cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con. Chúc Cô 8/3 thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và con cảm ơn Cô rất nhiều!

Một thấm thiệp cùng những lời chúc dễ thương là một ý tưởng không tồi đúng không nào? - Ảnh minh họa: Internet

4. Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa Thầy Cô như nước biển khơi, công Cha Mẹ con luôn tạc dạ, ơn Cô con mãi ghi lòng. Mùng 8/3 con xin kính chúc Cô mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người.

5. Gửi cô giáo kính yêu, ngày Quốc tế Phụ nữ này không tới thăm cô được nên lũ học trò muốn gửi lời chúc tới cô giáo nè. Em chúc cô luôn luôn vui vẻ, xinh tươi và trẻ mãi không già. Chúc cô sớm sớm hoàn thiện "chiến lược" cũng như "mục tiêu" của đời mình! Cô là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Cô là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. Cảm ơn cô nhiều! Ngày 8/3 chúng em chúc cô sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!

6. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm em dành cho cô. Cầu mong cô luôn mạnh khỏe để chèo lái những con đò cập bến thành công.

Hãy cùng dành những lời chúc ý nghĩa và yêu thương nhất tới những cô giáo của mình - Ảnh minh họa: Internet

7. Cám ơn Cô, đã dạy dỗ em nên người, đã truyền cho em biết bao kiến thức để em trở thành một người có ích cho đất nước, xã hội.... Chúc Cô luôn vui tươi và ngập tràn hạnh phúc.

8. Em cám ơn cô đã dạy dỗ em nên người, đã truyền cho em biết bao kiến thức để chuẩn bị những hành trang bước vào đời.... Chúc cô luôn vui tươi và ngập tràn hạnh phúc nhân ngày mùng 8-3.

9. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ chúc tất cả các cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Dành riêng lời chúc tới cô đang đọc tin nhắn này ngày 8/3 sẽ cười thật nhiều. Và chúc các cô luôn cố gắng hết mình cho thế hệ trẻ hôm nay.

10. Happy Women's Day! Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, em chúc cô luôn hạnh phúc, khỏe mạnh. Đặc biệt là cảm ơn cô đã dạy dỗ chúng em nên người.

11. Ngày 8/3, chúng em chúc cô vui vẻ, mạnh khỏe, luôn giữ vững được niềm tin trước những bọn học trò nghịch ngợm như tụi em để chở những chuyến đò cập bến.

Chúc 8/3 cho cô giáo bằng thơ

Đừng bỏ qua dịp này để tôn vinh những người cô giáo đã đưa chúng ta tới với miền tri thức nhé! - Ảnh minh họa: Internet

1. Chúc cô mạnh khỏe

Trẻ mãi không già

Sống mãi bên em

Tăng cô bao đóa hoa hồng

Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân

Tháng ngày dạy dỗ ân cần

Cho bao thế hệ góp phần dựng xây

Tiếng cô tưởng nhớ mới đây

Xây bao hạnh phúc tràn đầy yêu thương...

2. Có thể bây giờ cô đã quên em

Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết

Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt

Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non

Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm

Ai sẽ nhặt dùm em xác lá

Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?

Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ

Cho em được trở về chốn ấy

Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái

Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên

Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"

Và chẳng ai học xong bài học làm người!

Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười

Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp

Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược

Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi

Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!

Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ..."

3. Ngày mồng tám tháng ba

Chúng em đi hái hoa

Mang về tặng cô giáo

Bó hoa của em đây

Vàng tươi hoa cúc áo

Hồng hồng hoa cối xay

Đỏ rực nụ dong riềng

Tím tím hoa bìm bìm

Dây tơ hồng em cuốn

Thành một bó vừa xinh

Sao em hồi hộp thế

Chẳng nói được câu nào

Lời cô tha thiết sao

Vòng tay cô dịu quá

Có phải hoa nói hộ

Cho lòng em xôn xao

Ôi chùm hoa bé nhỏ

Của đồng quê ngọt ngào.

4. Bài thơ mùng 8/3 tặng cô – Bàn tay của cô

Có một miền đất rất xa

Nơi bàn tay cô để lại

Bàn tay ngọt ngào hoa trái

Thành phố trên trang sách em

Cô ngồi soạn bài đêm đêm

Lung linh ánh đèn tỏa sáng

Mỗi ngày đứng trên bục giảng

Dắt em từng bước vào đời

Xôn xao âm thanh đất trời

Trên bàn tay cô đã dắt

Bàn tay lặng thầm dìu dắt

Cho em cả một bầu trời

Dù ở xa hay gần thì cũng hãy nhớ đến để dành cho những người phụ nữ tuyệt vời lời chúc tốt đẹp nhất nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Với câu chúc 8-3 cho cô giáo, chúng tôi tin rằng nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho bạn đọc. Hãy tham khảo các văn, thơ ở trên để tạo một tấm thiệp thật ý nghĩa gửi đến người cô của mình nhé. Những lời chúc tuy khác nhau về ý nghĩa nhưng chúng đều nói lên tấm lòng của bạn dành cho cô giáo mình nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3.

Vào những dịp đặc biệt như thế này, nếu không có cơ hội được ở gần, bạn cũng có thể gửi những lời chúc yêu thương từ xa. Chắc chắn với lời chúc 8/3 cô giáo trên đây, bạn đã khiến những người cô của mình hạnh phúc và vui hơn rất nhiều!

Trên đây là những câu chúc 8-3 cho cô giáo mà chắc chắn bạn sẽ chọn được những câu ưng ý để tham khảo. Một tấm thiệp hay một dòng tin nhắn chứa đựng những lời yêu thương được gửi đúng ngày, còn gì ý nghĩa hơn được chứ?