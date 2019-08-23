Mua ô tô để đi làm, du lịch: VinFast Fadil là lựa chọn khó bỏ qua và đây là lý do

Đời sống 23/08/2019 16:59

Dù chưa tới mức có thể gọi là hoàn hảo nhưng VinFast Fadil vẫn đang nổi lên như cái tên đáng gờm nhất trong phân khúc A.

Mua ô tô để đi làm, du lịch: VinFast Fadil là lựa chọn khó bỏ qua và đây là lý do - Ảnh 1

Kể từ khi ra mắt chính thức và bàn giao xe từ tháng 6/2019, Fadil đã và đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của người tiêu dùng. Lấy nền tảng là xe châu Âu (Opel Karl Rocks) nên thiết kế VinFast Fadil trở nên khác biệt so với các đối thủ cùng hạng A.

Các đường gân dập nổi trên thân xe đóng góp rất lớn vào việc tạo nên nét đẹp thẩm mỹ bên ngoài, đặc biệt khi kết hợp với la-zăng 5 chấu kép.

Mua ô tô để đi làm, du lịch: VinFast Fadil là lựa chọn khó bỏ qua và đây là lý do - Ảnh 2

Hệ thống đèn trước và sau ứng dụng công nghệ LED kết hợp tới 2 đèn xi nhan (một trên gương, một trên hông lốp trước) mang lại cảm giác hiện đại, thời thượng, qua đó “đốn tim” các chủ xe yêu công nghệ.

Kích thước nhỏ nhắn giúp xe len lỏi dễ dàng trong đô thị. Xe có bán kính quay đầu lớn, hoàn toàn phù hợp ở các thành phố đông đúc như Hà Nội và TP. HCM.

Mua ô tô để đi làm, du lịch: VinFast Fadil là lựa chọn khó bỏ qua và đây là lý do - Ảnh 3

Một chi tiết khá hay được những người sử dụng xe Fadil đề cập tới là cản nhựa đen phía đuôi xe. Một phần cho rằng hãng nên sơn cản cùng màu thân xe nhưng phần đông đồng tình với hướng đi của VinFast và cho rằng cách làm này “lợi nhiều hơn hại”, nhất là khi vận hành trong môi trường đô thị dễ va quệt.

Mới đây, VinFast đã cập nhật cho Fadil rất kịp thời khi lắp đặt ốp chắn bùn sau miễn phí cho các xe đã bán ra thị trường. Điều này giúp chủ xe cảm thấy an tâm và thoải mái hơn khi vận hành xe trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều và dễ ngập lụt tại Việt Nam, nhất là khi kết hợp với khoảng sáng gầm thuộc diện tốt so với xe hạng A (160 mm).

Mua ô tô để đi làm, du lịch: VinFast Fadil là lựa chọn khó bỏ qua và đây là lý do - Ảnh 4

Về trang bị, Fadil được cả người tiêu dùng lẫn chuyên gia đánh giá là sở hữu số công nghệ tiện nghi và an toàn vượt trội so với các đối thủ hạng A trong nước. Dàn tính năng an toàn và hỗ trợ ấn tượng bao gồm camera lùi, khóa cửa tự động khi xe vận hành giúp người dùng an tâm mọi lúc mọi nơi, mọi địa hình.

Nội thất xe mang phong cách tối giản giúp tối ưu không gian đồng thời đảm bảo người dùng luôn thoải mái dù ngồi trên xe trên hành trình dài hay chỉ trong một quãng đường ngắn nhờ ghế bọc da tổng hợp với khả năng ôm hông người ngồi.

Mua ô tô để đi làm, du lịch: VinFast Fadil là lựa chọn khó bỏ qua và đây là lý do - Ảnh 5

Màn hình trung tâm 7 inch tích hợp Apple CarPlay có giao diện bắt mắt, dễ dùng, được lòng chủ xe.

Vô lăng 3 chấu trợ lực điện được đánh giá là cho cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ xoay chuyển, không gây khó chịu ngay cả khi cầm lái thời gian dài.

Khả năng cách âm của khung thân xe phía trên cũng được chủ xe đánh giá cao.

Mua ô tô để đi làm, du lịch: VinFast Fadil là lựa chọn khó bỏ qua và đây là lý do - Ảnh 6

Động cơ 1.4L 98 mã lực, 128 Nm tạo ưu thế lớn hơn hẳn cho Fadil so với các bản 1.0L hay 1.2L của các đối thủ cùng phân khúc.

Hộp số CVT khiến Fadil không “bốc” trong tức khắc được nhưng bù lại mang lại khả năng tăng tốc mượt mà êm ái đồng thời phần nào đó cân bằng lại được nhiên liệu tiêu thụ lớn hơn vì động cơ dung tích lớn hơn. Khi động cơ đã đạt đủ ngưỡng tua máy nhất định, cầm lái Fadil mang lại trải nghiệm rất thỏa mãn trên các hành trình dài cả về tốc độ lẫn độ êm khi đánh lái.

Mua ô tô để đi làm, du lịch: VinFast Fadil là lựa chọn khó bỏ qua và đây là lý do - Ảnh 7

Giá trị mà VinFast Fadil mang lại thật sự tương xứng so với mức giá hơi cao của mình, nhất là khi hiện tại họ đang có gói ưu đãi trị giá 15 triệu đồng bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ và gói dịch vụ bảo dưỡng - thay dầu 3 năm hoặc 45.000 km.

Từ nay đến 31/08/2019, VinFast triển khai chương trình “Trải nghiệm đỉnh cao cùng VinFast Fadil” tại tất cả các đại lý, showroom của VinFast trên toàn quốc, dành tặng khách hàng gói ưu đãi trị giá 15 triệu đồng bao gồm:

  • Gói bảo hiểm thân vỏ ô tô VinFast Fadil trị giá 7 triệu đồng.
  • Gói dịch vụ bảo dưỡng - thay dầu xe ô tô VinFast Fadil tương đương 3 năm hoặc 45.000km (tùy điều kiện nào đến trước) trị giá 8 triệu đồng.

Song song với chương trình ưu đãi, VinFast sẽ tổ chức 146 sự kiện lái thử xe VinFast Fadil từ nay đến 31/08/2019 tại 32 Đại lý ủy quyền, Showroom của VinFast. Khách hàng đăng ký tham gia sự kiện lái thử xe VinFast Fadil tại: https://dangkylaithu.vinfast.vn/

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