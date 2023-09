Mua ô tô để đi làm, du lịch: VinFast Fadil là lựa chọn khó bỏ qua và đây là lý do

Hệ thống đèn trước và sau ứng dụng công nghệ LED kết hợp tới 2 đèn xi nhan (một trên gương, một trên hông lốp trước) mang lại cảm giác hiện đại, thời thượng, qua đó “đốn tim” các chủ xe yêu công nghệ.

Kích thước nhỏ nhắn giúp xe len lỏi dễ dàng trong đô thị. Xe có bán kính quay đầu lớn, hoàn toàn phù hợp ở các thành phố đông đúc như Hà Nội và TP. HCM.

Một chi tiết khá hay được những người sử dụng xe Fadil đề cập tới là cản nhựa đen phía đuôi xe. Một phần cho rằng hãng nên sơn cản cùng màu thân xe nhưng phần đông đồng tình với hướng đi của VinFast và cho rằng cách làm này “lợi nhiều hơn hại”, nhất là khi vận hành trong môi trường đô thị dễ va quệt.

Mới đây, VinFast đã cập nhật cho Fadil rất kịp thời khi lắp đặt ốp chắn bùn sau miễn phí cho các xe đã bán ra thị trường. Điều này giúp chủ xe cảm thấy an tâm và thoải mái hơn khi vận hành xe trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều và dễ ngập lụt tại Việt Nam, nhất là khi kết hợp với khoảng sáng gầm thuộc diện tốt so với xe hạng A (160 mm).

Về trang bị, Fadil được cả người tiêu dùng lẫn chuyên gia đánh giá là sở hữu số công nghệ tiện nghi và an toàn vượt trội so với các đối thủ hạng A trong nước. Dàn tính năng an toàn và hỗ trợ ấn tượng bao gồm camera lùi, khóa cửa tự động khi xe vận hành giúp người dùng an tâm mọi lúc mọi nơi, mọi địa hình.

Nội thất xe mang phong cách tối giản giúp tối ưu không gian đồng thời đảm bảo người dùng luôn thoải mái dù ngồi trên xe trên hành trình dài hay chỉ trong một quãng đường ngắn nhờ ghế bọc da tổng hợp với khả năng ôm hông người ngồi.

Màn hình trung tâm 7 inch tích hợp Apple CarPlay có giao diện bắt mắt, dễ dùng, được lòng chủ xe.

Vô lăng 3 chấu trợ lực điện được đánh giá là cho cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ xoay chuyển, không gây khó chịu ngay cả khi cầm lái thời gian dài.

Khả năng cách âm của khung thân xe phía trên cũng được chủ xe đánh giá cao.

Động cơ 1.4L 98 mã lực, 128 Nm tạo ưu thế lớn hơn hẳn cho Fadil so với các bản 1.0L hay 1.2L của các đối thủ cùng phân khúc.

Hộp số CVT khiến Fadil không “bốc” trong tức khắc được nhưng bù lại mang lại khả năng tăng tốc mượt mà êm ái đồng thời phần nào đó cân bằng lại được nhiên liệu tiêu thụ lớn hơn vì động cơ dung tích lớn hơn. Khi động cơ đã đạt đủ ngưỡng tua máy nhất định, cầm lái Fadil mang lại trải nghiệm rất thỏa mãn trên các hành trình dài cả về tốc độ lẫn độ êm khi đánh lái.

Giá trị mà VinFast Fadil mang lại thật sự tương xứng so với mức giá hơi cao của mình, nhất là khi hiện tại họ đang có gói ưu đãi trị giá 15 triệu đồng bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ và gói dịch vụ bảo dưỡng - thay dầu 3 năm hoặc 45.000 km.