Góc sướng quá hóa rồ: Vợ đòi ly hôn vì chồng suốt ngày tặng quà, dọn dẹp nhà cửa không xin phép

Thế giới 23/08/2019 16:33

Vì chồng suốt ngày mua quà tặng lại hay tự ý dọn dẹp nhà nên người vợ đòi ly hôn. Tại phiên tòa, người chồng đã van nài tòa bác bỏ đơn ly hôn của vợ và hứa sẽ trở nên tốt hơn.

Trong khi biết bao chị em than phiền người đàn ông của mình vô tâm, không phụ vợ làm việc nhà thì lại có một cô vợ đòi ly hôn vì chồng thường xuyên tặng quà, hay dọn dẹp nhà cửa.

Theo Daily Mail, câu chuyện hy hữu này xảy ra tại thành phố Fujairah (UAE). Trong phiên tòa, cô vợ khẳng định cuộc sống hôn nhân của mình là “địa ngục”, chồng “đối xử tàn nhẫn".

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Vợ đòi ly hôn vì chồng suốt ngày tặng quà, dọn dẹp nhà mà không xin phép - Ảnh: Daily Mail

Cô quyết định chia tay vì chồng quá yêu mình và quá tốt bụng. Người vợ cho biết dù đã kết hôn được một năm nhưng cả hai chưa bao giờ cãi nhau, thậm chí anh chồng còn chưa một lần lớn tiếng với vợ.

Chưa dừng lại ở đó, người chồng còn thường xuyên tặng quà, dành nhiều lời khen cho vợ và san sẻ công việc nhà dù không ai yêu cầu.

Người vợ còn nói thêm: “Tôi háo hức mong chờ một cuộc tranh cãi nhưng điều này dường như là không thể với chồng của tôi. Anh ấy luôn tặng quà và tha thứ cho mọi lỗi lầm của vợ. Tôi muốn có một cuộc tranh luận thật sự, thậm chí là cãi nhau chứ không phải một cuộc sống bình yên, phẳng lặng như thế này”.

Trước sự kiên quyết của vợ, người chồng đã van nài tòa bác bỏ đơn ly hôn. Anh cho rằng thật không công bằng khi đánh giá một cuộc hôn nhân chỉ sau năm đầu tiên. Anh cũng khẳng định mình luôn muốn trở thành người chồng hoàn hảo và tốt bụng.

Cuối cùng, tòa án đã ra lệnh hoãn phiên tòa để hai vợ chồng tự giải quyết với nhau.

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