Nước lũ khiến anh L.V.L, sinh năm 1990, tại xã Chiềng Lao bị cuốn trôi (đã tìm thấy thi thể); 8 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, trong đó có 1 hộ tại xã Chiềng Hoa và 7 hộ tại xã Chiềng Lao.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 6/8, ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La - cho biết, mưa lũ đã làm 1 người chết tại bản Tạng Khẻ, xã Chiềng Lao.

Theo ông Tâm, mưa lũ đã làm 10 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và 35 ngôi nhà trên địa bàn huyện phải di chuyển. Hiện xảy ra tắc đường, cô lập hoàn toàn 2 bản Huội Quảng và bản Tạng Khẻ, xã Chiềng Lao.

Mưa lũ những ngày qua trên địa bàn huyện Mường La đã khiến 1 người chết, nhiều ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, các đơn vị đang huy động lực lượng thông đường; sử dụng đá hộc nhồi rọ thép để thả xuống vị trí đuôi mố cầu Nậm Păm tại Km65+700. Ban Bảo trì và đơn vị tư vấn đã vào hiện trường để lên phương án mở tuyến đoạn Km32+300 - Km32+600. Các tuyến đường lên bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La bị tắc cục bộ; sạt lở taluy dương khoảng 362m2 tại đường giao thông bản của xã Mường Sại và Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai; một số tuyến đường tại xã Mường Lèo và Pá Khoang, huyện Sốp Cộp cũng bị sạt lở…

Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 4/8/2023, tại km 128+740 Quốc lộ 6, đoạn từ tỉnh Hòa Bình đi tỉnh Sơn La, đơn vị chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn xe ô tô bán tải bị đất đá rơi vào - Ảnh: TTXVN

Sáng 6/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã thành lập Đoàn công tác vào huyện Mường La, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã khẩn trương kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại. Đồng thời, huy động nhân lực, vật lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết, bị thiệt hại, các hộ phải di dời chỗ ở.

Các đơn vị ngành Giao thông và các lực lượng khác đang huy động nhân lực để thông đường. Hiện đoạn tuyến Quốc lộ 279D từ thành phố Sơn La vào huyện Mường La đã được lưu thông.

Hiện trường lũ ống, sạt lở ở Yên Bái: Cả huyện mất liên lạc, 31 nhà bị vùi lấp, 2 trẻ nhỏ thiệt mạng Chiều tối 5/8, tại xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải có mưa to và rất to dẫn đến lũ ống, sạt lở taluy dương nghiêm trọng gây tắc đường Quốc lộ 32, làm giao thông tê liệt.

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