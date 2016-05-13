Mỏi mắt tìm sự khác biệt giữa các Trường quốc tế

Tuy nhiên, trường Quốc Tế ngày càng nhiều và Phụ huynh nên dựa vào những yếu tố nào để quyết định sự khác biệt giữa các trường Quốc Tế?

Trường quốc tế đã không còn là một khái niệm xa lạ đối với các Phụ huynh hiện nay. Một trong những lý do tiên quyết khiến nhiều phụ huynh chọn cho con môi trường Quốc Tế là vì con được làm quen và trao dồi khả năng anh ngữ từ rất sớm, được học tập và sống trong môi trường học tập hiện đại và năng động.

Nếu xét về sự công nhận một cách rộng rãi thì những trường Quốc Tế sẽ được phân biệt dựa vào chất lượng của những tiêu chí sau: Về chương trình giảng dạy: áp dụng những chương trình quốc tế (IB và CIE), hoặc có thể là chương trình của các quốc gia có nền giáo dục mang tính quốc tế rất cao như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada…; Đội ngũ giáo viên (bản ngữ và đa quốc tịch) với những bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn Quốc Tế; Ngôn ngữ giảng dạy chính: Anh ngữ, Hoa ngữ…; Học sinh có nhiều quốc tịch; Giá trị bằng cấp Quốc Tế được kiểm định bởi các tổ chức giáo dục Quốc Tế; Cơ sở vật chất: phòng học, sân chơi, công nghệ và trang thiết bị..v.v.

Tuy vậy, trong sự phát triển mạnh mẽ những năm gần đây, khoảng cách về các tiêu chuẩn giữa các Trường đã ngày càng thu hẹp và khác biệt về các tiêu chí nêu trên là không còn đáng kể nữa.

Cũng vì thế mà hiện nay mỗi trường đều đã chọn hướng đi riêng cho mình để tạo sự riêng biệt. Trong đó có 2 xu hướng chính: Một là đầu tư vào cơ sở vật chất để mở rộng quy mô, hai là đầu tư vào chất lượng giáo dục và cá thể hóa. Và sự khác biệt là ngày càng rõ nét giữa hai xu hướng này.



Đối với trường đẩy mạnh đầu tư về quy mô thì sẽ ưu tiên đầu tư vào cơ sở vật chất, tuyển sinh số lượng lớn và theo đuổi các giá trị về đào tạo dự vào quy mô của nhà trường.

Đối với các Trường quốc tế chú trọng vào chất lượng và sự cá thể hóa thì việc xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục qua chương trình học cùng phương pháp giảng dạy luôn được đầu tư có chiều sâu và qua nhiều năm.

Để con trẻ có thể được phát triển toàn diện thì việc trẻ được đào tạo và chăm sóc đúng cách là một trong những yếu tố quan trọng hơn cả.

Trong rất nhiều năm qua, trong xu hướng các trường Quốc tế tập trung vào xây dựng chất lượng giáo dục từ sự cá thể hóa thì TIS luôn là trường quốc tế tiêu biểu nhất cho xu hướng này.

TIS không tập trung phát triển quy mô lớn mà định hướng là trường học quy mô nhỏ, theo xu hướng mới trên thế giới với mục tiêu chăm sóc cá thể, quan tâm đến từng đối tượng học sinh trong suốt quá trình sinh hoạt và học tập tại trường.

Với sỉ số lớp chỉ từ 7-22 học sinh, tỉ lệ 2.5 học sinh/1 giáo viên nhân viên đảm bảo các em học sinh luôn được quan tâm đúng cách và kịp thời. Một lợi thế nữa của mô hình trường học quy mô nhỏ đó chính là tuy chất lượng giáo dục tương đương, sự chăm sóc tốt hơn nhưng học phí ở trường học quy mô nhỏ lại thấp hơn nhiều trường quy mô lớn.

Ngày 07/05 vừa qua, trường Quốc Tế TIS đã tổ chức chương trình ‘CÙNG CON CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI” với sự tham gia của PGS-TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn.

Đây là một trong những hoạt động trường TIS tổ chức với mục tiêu đồng hành cùng Quý Phụ huynh trong quá trình giáo dục và định hướng cho con trẻ.

Việc liên hệ chặt chẽ cùng Quý Phụ huynh cũng nằm trong mục tiêu chăm sóc cá thể của nhà trường nhằm kết hợp hài hòa giữa những định hướng của Phụ huynh cùng những mong ước của con trẻ. Đặc biệt, trong chuỗi sự kiện này, TIS sẽ tặng IPhone 6s cho PH đăng ký học chính thức cho con như một món quà tri ân.



Quý Phụ huynh quan tâm có thể đăng ký MIỄN PHÍ tham gia các chương trình tiếp theo với các nội dung sau:

. Ngày 28.05.2016: Giúp con vượt khó để thành công trong cuộc sống

. Ngày 11.06.2016: Ngày hội tuyển sinh TIS

. Ngày 18.06.2016: Game và những nỗi lo thời công nghệ

Thông tin đăng ký:

- Website: http://tis.edu.vn/tisday hoặc liên hệ

- Địa chỉ: Trường Quốc Tế TIS tại 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

- Tel: (848) 3844.2345 – Hotline: 0917.545.116. Fax: (848) 38 452 678.

- Email: tisschool@tis.edu.vn