Mẹ dùng tay bẩn nặn mụn, con gái phải phẫu thuật não vì bị nhiễm trùng máu

Đời sống 14/12/2017 17:03

Theo chẩn đoán của bác sĩ, vi khuẩn từ tay của người mẹ đã thông qua máu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não, cần tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Mới đây, một bé gái 10 tuổi đã phải phẫu thuật não vì nhiễm trùng máu sau khi bị mẹ dùng tay bẩn nặn mụn đầu đen trên mũi. Theo chẩn đoán của bác sĩ, vi khuẩn từ tay của người mẹ đã thông qua máu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não. Theo Ngoisao.net, sự việc xảy ra tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Mẹ dùng tay bẩn nặn mụn, con gái phải phẫu thuật não vì bị nhiễm trùng máu - Ảnh 1
Mẹ dùng tay bẩn nặng mụn đầu đen khiến bé gái tên Xiao Mei bị nhiễm trùng não - Ảnh: Guangzhou Daily

Bác sĩ Xiang Yongsheng thuộc bệnh viện Đại học Tế Nam, Quảng Châu cho biết bé gái gần như hôn mê sâu khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu hôm 11/12. 

Mẹ dùng tay bẩn nặn mụn, con gái phải phẫu thuật não vì bị nhiễm trùng máu - Ảnh 2
Vùng não bị áp xe và mưng mủ của bé gái - Ảnh: Guangzhou Daily

Theo bệnh án, nhiễm trùng máu khiến não của cô bé bị tổn thương nghiêm trọng. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có các triệu chứng như ở giai đoạn đầu của thoát vị não, trong não có mủ vì bị nhiễm khuẩn hoặc nấm. 

Thông qua kết quả chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ nhận thấy tình trạng nghiêm trọng nên tiến hành phẫu thuật khẩn cấp ngay chiều hôm đó. Bác sĩ đã lấy ra 8 ml mủ từ ổ áp xe trong não bệnh nhân sau cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng.

Mẹ dùng tay bẩn nặn mụn, con gái phải phẫu thuật não vì bị nhiễm trùng máu - Ảnh 3
Bác sĩ tiến hành hút mủ khỏi não bé gái - Ảnh: Guangzhou Daily

Theo người nhà của Xiao Mei, bé gái có triệu chứng sốt, chóng mặt và buồn ngủ trong 2 tuần liền. Tuy nhiên khi đi khám tại trạm y tế địa phương, nhân viên y tế cho biết em chỉ bị cúm thông thường và cho thuốc uống.

Khoảng 3 ngày trước khi phẫu thuật, bé gái bỏ ăn và nôn mửa liên tục nên gia đình Xiao đã quyết định đưa cô bé đến bệnh viện lớn. Sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán bé gái suýt nguy hiểm tính mạng vì thói quen nặn mụn mà không rửa tay, mẹ em tỏ ra vô cùng hối hận và hứa sẽ rút kinh nghiệm.

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