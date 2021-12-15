May áo đồng phục đội tuyển Việt Nam ở đâu?

Đời sống 15/12/2021 06:31

Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

May áo đồng phục đội tuyển Việt Nam ở đâu? Đấy là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Bởi ngày nay nhằm đáp ứng nhu cầu may đồng phục nói chung những xưởng may đã ra đời hàng loạt. Tuy nhiên không phải xưởng may nào cũng uy tín, chất lượng. Việc tìm cho mình đơn vị đặt may áo đồng phục đội tuyển Việt Nam là không hề dễ. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Xem thêm: In áo bóng đá theo yêu cầu

Áo đồng phục đội tuyển Việt Nam 2021

Tùy theo kiểu áo đồng phục sẽ chọn những gam màu áo khác nhau để kết hợp. Nhưng riêng với đồng phục đội tuyển Việt Nam chỉ thiết kế hai màu chủ đạo là vàng và đỏ. Thiết kế tinh xảo kèm độ co giãn tốt thuận tiện cho việc di chuyển rất nhiều.

Phần vai áo sẽ thiết kế ôm sát hơn giúp mang lại cảm giác khỏe khoắn thoải mái hơn cho cầu thủ. Điểm khác biệt khi dải sao trên vai áo  được thiết kế bằng công nghệ laser. Áo được tạo nên từ chất liệu thoáng khí, nhẹ.

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Tiếp nối những thành công rực rỡ của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2020. Người hâm mộ luôn quan tâm và theo dõi sự trưởng thành và phát triển của các cầu thủ. Rất nhiều người quan tâm yêu mến đến đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trong đó đồng phục đội tuyển Việt Nam mới cũng nhận được sự chú ý rất nhiều. Người hâm mộ tìm may để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu.

Thay mặt LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ: “Mẫu trang phục thi đấu phiên bản 2021 với sự trẻ trung, khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng và khát vọng chiến thắng được công bố đã trở thành sự kiện được đông đảo người hâm mộ đón đợi. LĐBĐVN hy vọng trong trang phục mới mang nhiều thông điệp về niềm tin và đong đầy tình cảm của người hâm mộ được Grand Sport cung cấp, các ĐTQG sẽ thi đấu tự tin hơn và quyết tâm hơn để giành thành tích tốt nhất tại các giải đấu sắp tới”.

Chất liệu vải may áo đồng phục bóng đá

Áo bóng đá may từ vải thun lạnh 2 chiều

Vải này sở hữu thành phần 100% sợi PE, co giãn 2 chiều, ít nhàu nát. Không có lông vải, độ bền cao và mặt vải bóng loáng. Loại vải này phù hợp để in chuyển nhiệt. Tuy nhiên, vải khá nóng.

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Áo bóng đá may từ vải thun lạnh 4 chiều

Ưu điểm của loại vải này là co giãn 4 chiều thoải mái, mềm, mịn và mát. Tuy nhiên lại có nhược điểm là giá thành cao. Đồng thời khi mặc được 1 thời gian vải sẽ tự nổ.

Áo bóng đá may từ vải thun mè hạt to

Với loại vải này khi mặc sẽ thoáng, độ bền cao và ít nhàu nát. Đặc biệt giá thành lại rẻ. Nhưng chất vải sẽ khá nóng, hơi nặng và ít co giãn.

Áo bóng đá may từ vải thun mè hạt nhỏ

Ưu điểm của loại vải này là thoáng mát, sợi vải mềm, co giãn 4 chiều và thấm hút mồ hôi tốt. Nhược điểm giá thành cao và vải sau khi giặt hơi nhăn.

Áo bóng đá thường sẽ chọn chất liệu thun, ít bị xổ bông sau mấy lần giặt. Mặc mát, thoáng, nhẹ thích hợp với hoạt động thể thao.

May áo đồng phục đội tuyển Việt Nam ở đâu?

Đồng phục bóng đá nói chung, đồng phục đội tuyển Việt Nam nói riêng có nhiều ý nghĩa. Do đó được nhiều người sẵn đón tìm hiểu đơn vị uy tín may đồng phục. Nhất là may áo đồng phục đội tuyển Việt Nam. Nhưng để có thể tìm được đơn vị chất lượng, tận tâm là không hề dễ. Nội dung dưới đây sẽ giúp các bạn tìm được đơn vị như ý.

May áo đồng phục đội tuyển Việt Nam ở đâu? - Ảnh 3

Xưởng datmay.net là xưởng may nổi tiếng, uy tín nhất ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Dù thời gian thành lập hoạt động chưa dài. Nhưng đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực may đồng phục bóng đá, đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Ngoài ra xưởng còn cung cấp nhiều mẫu mã áo đồng phục khác ra thị trường.

Khi khách hàng đến với xưởng datmay.net sẽ nhìn nhận được sự uy tín, chuyên nghiệp và nhiều ưu điểm sau:

  • Giá cam kết rẻ nhất Hồ Chí Minh
  • Khách hàng sẽ được nhân viên thiết kế tư vấn và lên ý tưởng tương ứng với ngành nghề hoạt động.
  • Tư vấn chất liệu vải phù hợp, tiết kiệm.
  • Thời gian giao hàng đảm bảo đúng tiến độ như yêu cầu của khách hàng.
  • Cam kết uy tín, chất lượng kèm giá cạnh tranh cho khách hàng.

May áo đồng phục đội tuyển Việt Nam ở đâu? - Ảnh 4

Hiện tại giá may đồng phục đội tuyển Việt Nam như sau:

  • Đồ bóng đá may sẵn: In tên, số có giá 100k/1 bộ
  • In may theo yêu cầu: Vải thun lạnh 2 chiều giá 159k 1 bộ (đã bao gồm in ấn thiết kế)

Bạn có nhu cầu may áo đồng phục đội tuyển Việt Nam. Xưởng datmay.net sẽ hỗ trợ, tư vấn chất liệu, kiểu dáng phù hợp với khách hàng. Quý khách hàng có thể đến trực tiếp Xưởng datmay.net để trực tiếp tham khảo. Nhằm có thể xem các mẫu đồng phục hiện có tại xưởng. Đặc biệt nếu đặt hàng với số lượng lớn. Bạn sẽ có giá ưu đãi, quyền lợi của bạn sẽ được đảm bảo. Còn chần chừ gì nữa, hãy đặt may ngay tại xưởng may đồng phục đội tuyển Việt Nam. Tự tin là đơn vị may đồng phục đá banh số một Việt Nam.

Công ty TNHH Đặt May Everything - Chuyên đồng phục đẹp & Nhanh & Rẻ

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