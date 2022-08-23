Mastercard bản địa hóa âm thanh nhận diện thương hiệu tại Việt Nam

Âm thanh nhận diện thương hiệu của Mastercard ra đời dựa trên năm nguyên tắc, bao gồm: sự gần gũi và hòa nhập, niềm đam mê, tính bất ngờ, tính hài hòa và khả năng lôi cuốn.

Hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp thanh toán có độ nhận biết cao nhất trên thế giới, Mastercard đã tiến một bước dài trên hành trình định vị bản thể âm thanh với việc cho ra mắt âm thanh nhận diện thương hiệu vào năm 2019.

Đây cũng đồng thời thể hiện được những đặc điểm nổi bật của thương hiệu Mastercard. Âm thanh nhận diện của Mastercard đã được sử dụng làm âm thanh chấp nhận thanh toán tại các điểm POS ở nhiều thị trường, cũng như được tích hợp vào các chiến lược tiếp thị đa kênh của Mastercard trên toàn thế giới.

Âm thanh nhận diện thương hiệu của Mastercard đã trở thành Âm thanh thương hiệu hay nhất (Best Audio Brands) do AMP bình chọn liên tiếp trong hai năm 2019 và 2020. Dựa trên 5 tiêu chí đo lường mức độ hiệu quả, bao gồm: sự công nhận của khách hàng, sự tin tưởng của khách hàng, trải nghiệm khách hàng, mức độ tương tác của khách hàng và sự kết nối với khách hàng.

Ngoài ra, để chinh phục mọi nền văn hóa khác nhau trên thế giới, Mastercard đã hợp tác với các nhạc sĩ và nghệ sĩ, có thể kể tới cựu nhà soạn nhạc tài năng Mike Shinoda của Linkin's Park, để tạo ra các phiên bản khác nhau cho âm thanh nhận diện thương hiệu của mình.

Đối với những doanh nghiệp như Mastercard, làm nổi bật cảm giác an toàn và tin cậy trong hình ảnh thương hiệu là điều hết sức quan trọng. Thấu hiểu điều đó, mới đây Mastercard đã cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh thực hiện một bản phối dành riêng cho thị trường Việt Nam, sử dụng các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam như sáo, đàn tranh, đàn bầu để tạo nên dấu ấn Việt mà không làm mất đi âm điệu mạnh mẽ của giai điệu gốc.

Bản Việt hóa âm thanh nhận diện thương hiệu Mastercard được trình diễn trực tiếp tại Diễn đàn Khách hàng Mastercard 2022

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia & Lào chia sẻ: “Âm thanh bổ sung bản sắc thương hiệu và là một thành tố quan trọng giúp mọi người nhận diện thương hiệu Mastercard trong hiện tại và tương lai. Chúng tôi rất tự hào khi giai điệu Mastercard đã có phiên bản Việt hóa với một phong cách vô cùng độc đáo và chân thực. Âm thanh nhận diện thương hiệu này không chỉ củng cố sự hiện diện của thương hiệu, mà còn mang lại những trải nghiệm độc đáo và vô giá cho chủ thẻ Mastercard tại Việt Nam”.

Tại Việt Nam, âm thanh nhận diện của Mastercard đã được triển khai trong sản phẩm SoftPOS của Sacombank, ứng dụng Tiki và ứng dụng Payoo từ quý 4 năm 2021.

Với âm thanh nhận diện của mình, Mastercard đang tiên phong xây dựng thương hiệu đa giác quan như một công cụ thiết thực giúp các đối tác doanh nghiệp xây dựng lòng tin. Việc nhận diện thương hiệu bằng âm thanh góp phần làm nổi bật trải nghiệm của khách hàng và cho thấy mức độ quan tâm của các doanh nghiệp đối với "hình ảnh" của chính họ, không dừng lại ở những ấn tượng thị giác.