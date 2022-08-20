Biomass là gì? 4 lợi ích tuyệt vời của nhiên liệu biomass | Vietnam Zerowaste

Biomass là gì? Liệu nó có hữu hiệu khi thay thế cho than đá? Nếu có thì đâu là lợi ích mà doanh nghiệp nhận lại được khi đầu tư vào nhiên liệu được đánh giá là tiềm năng nhất hiện nay?...Nếu những câu hỏi này luôn quẩn quanh trong tâm trí của quý khách hàng, thì hãy theo dõi bài viết sau. Chúng tôi đã tổng hợp những thông tin bổ ích về biomass, hy vọng sẽ giúp quý khách hàng thỏa mãn được sự tò mò của mình nhé.

Biomass hay còn được biết đến với tên gọi là nhiên liệu sinh khối, được tạo thành từ các chất liệu thực vật như rơm rạ, trấu, mùn cưa, bã cây, giấy vụn, vỏ hạt điều,...vốn là những phụ phế phẩm của nền sản xuất nông - lâm nghiệp. Năng lượng hóa học có trong biomass được tận dụng để sản sinh ra điện và nhiệt, vốn là năng lượng cần thiết trong quá trình sản xuất công nghiệp hiện nay.

Hơn nữa, quá trình đốt cháy biomass để tạo ra năng lượng chỉ thái ra một lượng CO2 vừa đủ cho quá trình quang hợp của thực vật. Kết quả là tạo nên một chu trình CO2 tuần hoàn, giúp giảm lượng phát thải nhà kính (CO2 là nguyên nhân chính gây nóng lên toàn cầu) hơn so với các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Các dạng của nhiên liệu biomass

Chúng ta có thể tìm thấy nhiên liệu sinh khối hay biomass ở nhiều dạng khác nhau từ rắn, lỏng đến dạng khí. Và thông thường người ta sẽ đốt nóng biomass để giải phóng năng lượng. Vậy sinh khối là gì? Ngày nay, nhiên liệu sinh khối còn được sản xuất thành dạng các viên nén từ gỗ, rác thải sinh học, bã mía, vỏ trấu,...Hoặc chuyển đổi thành nhiên liệu dạng lỏng để phục vụ quá trình vận tải. Ngoài ra, một dạng nhiên liệu sinh khối khác mà chúng ta thường thấy hơn đó là dạng khí đốt biogas với nhiều ứng dụng thực tế.

Biomass - Nhiên liệu đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho doanh nghiệp

Biomass là một trong những năng lượng tái tạo đang được nhiều doanh nghiệp sản xuất trên thế giới ưu tiên ứng dụng vì những lợi ích tuyệt vời của nó, đặc biệt là sự đóng góp to lớn của biomass vào trong tiến trình net-zero, hướng tới phục hồi sức khỏe của Trái Đất. Bên cạnh những hiệu quả về môi trường, biomass còn đem đến những ảnh hưởng tích cực gì cho doanh nghiệp Việt Nam:

Tiết kiệm chi phí nhiên liệu: Hiện tại, mặc dù đã có nhiều doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng biomass làm nhiên liệu đốt thay thế cho than đá. Tuy nhiên, tỷ lệ này còn cực kỳ thấp. Hơn nữa, đa phần những doanh nghiệp chuyển đổi sang năng lượng xanh - sạch đều là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế cũng đã cho thấy những doanh nghiệp này vẫn đảm bảo được nhu cầu sử dụng năng lượng mà vẫn tiết kiệm được một khoản chi phí lớn so với khi sử dụng than đá. Do đó, đầy là một trong những tiềm năng của biomass.

Hiện tại, mặc dù đã có nhiều doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng biomass làm nhiên liệu đốt thay thế cho than đá. Tuy nhiên, tỷ lệ này còn cực kỳ thấp. Hơn nữa, đa phần những doanh nghiệp chuyển đổi sang năng lượng xanh - sạch đều là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế cũng đã cho thấy những doanh nghiệp này vẫn đảm bảo được nhu cầu sử dụng năng lượng mà vẫn tiết kiệm được một khoản chi phí lớn so với khi sử dụng than đá. Do đó, đầy là một trong những tiềm năng của biomass. Giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch: Nhiên liệu hóa thạch được sử dụng nhiều nhất hiện nay có thể kể đến là than đá. Một nguồn khoáng sản tự nhiên nhưng có hạn. Và có hai vấn đề lớn khiến các doanh nghiệp sản xuất trên toàn thế giới quyết định “quay lưng” với than đá đó là ô nhiễm môi trường và giá cả biến động liên tục.

Nhiên liệu hóa thạch được sử dụng nhiều nhất hiện nay có thể kể đến là than đá. Một nguồn khoáng sản tự nhiên nhưng có hạn. Và có hai vấn đề lớn khiến các doanh nghiệp sản xuất trên toàn thế giới quyết định “quay lưng” với than đá đó là ô nhiễm môi trường và giá cả biến động liên tục. Tránh bị phạt về vấn đề phát lý: Việt Nam là một trong những cam kết hoàn thành quá trình net-zero vào năm 2050. Theo đó, nước ta cũng đã đưa ra những quy định pháp lý để xử phạt cũng như kiểm soát lượng phát thải ra môi trường.

Việt Nam là một trong những cam kết hoàn thành quá trình net-zero vào năm 2050. Theo đó, nước ta cũng đã đưa ra những quy định pháp lý để xử phạt cũng như kiểm soát lượng phát thải ra môi trường. Nâng cao vị thế cạnh tranh: Ngày nay, tấm vé “xanh - sạch” hầu như sẽ là một ưu điểm vượt trội cho bất cứ doanh nghiệp nào trên thị trường cạnh tranh. Khi tâm lý của người tiêu dùng lẫn các thương hiệu đều hướng đến những sản phẩm thân thiện với môi trường, thì bắt buộc các doanh nghiệp cũng phải nâng cấp và thay đổi tư duy sản xuất. Đối với doanh nghiệp Việt Nam mà nói, sản xuất xanh cũng sẽ là cơ hội mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Ngày nay, tấm vé “xanh - sạch” hầu như sẽ là một ưu điểm vượt trội cho bất cứ doanh nghiệp nào trên thị trường cạnh tranh. Khi tâm lý của người tiêu dùng lẫn các thương hiệu đều hướng đến những sản phẩm thân thiện với môi trường, thì bắt buộc các doanh nghiệp cũng phải nâng cấp và thay đổi tư duy sản xuất. Đối với doanh nghiệp Việt Nam mà nói, sản xuất xanh cũng sẽ là cơ hội mở rộng thị trường ra nước ngoài. Thu hút được nguồn vốn từ nước ngoài: Các nhà đầu tư hiện nay luôn đánh giá cao những doanh nghiệp sản xuất xanh và có trách nhiệm với môi trường lẫn cộng đồng.

Zero Waste - Đơn vị cung ứng nhiên liệu xanh, sạch tiên phong tại Việt Nam

Việt Nam Zero Waste là một đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp năng lượng sạch cho doanh nghiệp, bao gồm cung cấp nhiên liệu biomass và giải pháp thiết kế - lắp đặt - vận hành - bảo trì - bảo dưỡng lò hơi công nghiệp đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam Zero Waste đã đem đến những giải pháp hữu hiệu cho nhiều doanh nghiệp sản xuất thuộc nhiều lĩnh vực như giấy, chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, dệt nhuộm,...và đem lại những chuyển đổi tích cực về hiệu quả kinh tế lẫn môi trường, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế.