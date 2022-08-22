KienlongBank dẫn đầu về tăng trưởng doanh số chi tiêu Thẻ ghi nợ JCB

Theo nghiên cứu của một tổ chức quốc tế, đến tháng 6/2022, người tiêu dùng Việt Nam đã nhanh chóng đón nhận hàng loạt các phương thức thanh toán kỹ thuật số và có sự thay đổi rõ rệt trong thói quen thanh toán.

Sử dụng thẻ là một trong những lựa chọn giúp đẩy nhanh hoạt động thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam

Khảo sát cũng chỉ rõ, có đến hơn 80% người tiêu dùng hiện nay đang sử dụng thẻ, thanh toán qua mã QR và ví điện tử ít nhất một lần một tuần. Sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 cùng xu thế của thời đại công nghệ 4.0 đã khiến thanh toán số trở thành xu hướng tất yếu trong nền kinh tế và ưu tiên của người dùng, thay thế cho các hình thức thanh toán truyền thống.

Với việc sử dụng thanh toán số, chi tiêu qua thẻ, khách hàng có thể dễ dàng quản lý tài chính, thanh toán trực tuyến hiệu quả, nhanh chóng so với trước đây. Đặc biệt, với chính sách mở thẻ tiện lợi, dễ dàng, thuận tiện, khách hàng có thể mở thẻ trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch. Đồng thời, chủ thẻ còn được hưởng rất nhiều ưu đãi đặc quyền từ ngân hàng phát hành cũng như tổ chức thẻ.

KienlongBank dẫn đầu về tăng trưởng và doanh số chi tiêu Thẻ ghi nợ năm 2021

Ông Trần Ngọc Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc nhận giải thưởng từ đại diện Tổ chức Thẻ quốc tế JCB

Bắt tay với thương hiệu thẻ thanh toán quốc tế danh tiếng như JCB là một trong những chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ của KienlongBank. Với mạng lưới các điểm chấp nhận giao dịch rộng khắp tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, Thẻ ghi nợ KienlongBank JCB đã đưa đến cho khách hàng một sự lựa chọn mới trong hoạt động thanh toán.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của ngân hàng, JCB Conference 2022 được tổ chức nhằm vinh danh các đối tác, ngân hàng chiến lược đã có nhiều đóng góp to lớn thúc đẩy tăng trưởng và phát hàng thẻ JCB. KienlongBank vinh dự nhận cú đúp giải thưởng lớn cho hạng mục Thẻ ghi nợ bao gồm: Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu Thẻ ghi nợ 2021 và Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số chi tiêu Thẻ ghi nợ 2021.

KienlongBank là ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu Thẻ ghi nợ 2021 của JCB

Mặc dù 2021 là năm chịu nhiều tác động bởi đại dịch nhưng bằng việc phối hợp với JCB để phát triển và đưa ra hàng loạt các ưu đãi, cung cấp các đặc quyền thượng đỉnh dành riêng cho nhóm khách hàng với dịch vụ JCB Premium đã giúp KienlongBank đẩy nhanh tốc độ phát triển thẻ. Theo đó, tốc độ tăng trưởng doanh số chi tiêu qua Thẻ ghi nợ KienlongBank JCB đã tăng 62% so với năm 2020 đồng thời doanh số chi tiêu Thẻ ghi nợ cũng ghi nhận mức tăng lên đến 1.6 lần so với năm 2020.

Hợp tác từ tháng 8/2018, KienlongBank và JCB đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ, áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại và bảo mật, nhằm mang lại những tiện ích và giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

Với các giải thưởng đạt được đã khẳng định vị thế của ngân hàng trong việc phát triển cũng như thúc đẩy việc thanh toán thông qua dịch vụ Thẻ ghi nợ tại thị trường trong nước.

KienlongBank là một trong những ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam đã và đang được khách hàng, đối tác tín nhiệm tin dùng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm số trong hành trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.