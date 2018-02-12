Mách mẹ cách chế biến các món ăn dặm từ cải bó xôi cho bé 

Các chuyên gia dinh dưỡng xác nhận cải bó xôi là một trong những “siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất hành tinh”. Hàm lượng chất khoáng và vitamin dồi dào trong loại rau này rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Cải bó xôi hay còn được gọi là rau bina, rau chân vịt là món ăn không thể thiếu đối với trẻ em các nước phương Tây. Nhà làm phim đã phát sóng bộ phim Thủy thủ Popeye thường xuyên ăn rau bina nên có sức khỏe dẻo dai để khuyến khích các em bé tích cực ăn loại rau này. Ở nước ta, các bà mẹ thông thái hiện nay luôn chú ý việc đưa cải bó xôi vào khẩu phần ăn hàng ngày của con với nhiều cách chế biến khác nhau ngay từ giai đoạn ăn dặm để con phát triển toàn diện hơn.

Các thành phần canxi, magiê, phốt pho giúp xương bé chắc khỏe. Hàm lượng protein, axit amin trong cải bó xôi hỗ trợ tăng trưởng hệ cơ. Các nguyên tố sắt và kali giúp hệ tuần hoàn hoạt động khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các vitamin quan trọng giúp sức đề kháng của bé được nâng cao, cải thiện thị lực. Đồng thời, 90% lượng nước trong cải bó xôi đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể bé.

- Rau bó xôi tươi đã cắt nhỏ: 2 chén

- Nước: 4 – 5 ly

Thực hiện:

- Bước 1: Mẹ nấu cơm theo cách thông thường, chú ý thêm nhiều nước trong quá trình nấu để gạo mềm hơn.

- Bước 2: Cải bó xôi rửa sạch, cho vào nồi luộc đến khi chín mềm, rửa lại bằng nước sôi để nguội.

- Bước 3: Cho cơm và rau đã chuẩn bị vào máy xay nhuyễn. Cuối cùng, mẹ chỉ cần đổ ra chén và cho con thưởng thức món cơm đầy bổ dưỡng với màu sắc đẹp mắt này.

Súp cải bó xôi

Nguyên liệu:

- Cải bó xôi tươi cắt nhỏ: 2 chén ăn cơm

- Nước sạch: 4 – 5 ly

Thực hiện:

- Bước 1: Đổ nước vào nồi, cho rau vào nấu sôi từ 5 – 7 phút đến khi chín mềm.

- Bước 2: Rửa phần rau đã nấu bằng nước sôi để nguội và cho vào máy xay sinh tố. Cho vào một ít nước rồi xay nhuyễn. Tiếp đến, mẹ đổ hỗn hợp đã xay ra bát rồi cho bé thưởng thức.

Súp cải bó xôi nấu thịt

Cải bó xôi nấu thịt là món ăn giàu dinh dưỡng cho bé khi ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Thịt heo rút xương: 1 – 2 chén nhỏ

- Rau bó xôi tươi đã cắt: 1 – 2 chén

- Nước sạch: 4 – 5 ly

Thực hiện:

- Bước 1: Lần lượt luộc thịt và rau riêng đến khi chín mềm.

- Bước 2: Rửa rau bằng nước sôi để nguội rồi cho vào máy xay sinh tố, thêm ít nước rồi xay nhuyễn cùng phần thịt đã luộc.

- Bước 3: Đổ hỗn hợp cải bó xôi và thịt ra chén cho bé dùng.

Súp cải bó xôi cà rốt

Cải bó xôi và cà rốt là thực phẩm giàu vitamin A giúp tăng cường thị lực cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Cà rốt cắt nhỏ: 2 chén

- Cải bó xôi tươi đã cắt nhỏ: 2 chén

- Nước sạch: 4 – 5 ly

Thực hiện:

- Bước 1: Luộc riêng cải bó xôi và cà rốt đến khi chín mềm. Mẹ lưu ý nên luộc riêng cải bó xôi và cà rốt để tránh axit oxalic lắng đọng trên cà rốt.

- Bước 2: Rửa lại rau bằng nước sôi để nguội.

- Bước 3: Cho rau, cà rốt vào máy xay nhuyễn, thêm ít nước để món súp có độ đậm đặc vừa ăn.

- Bước 4: Mẹ đổ hỗn hợp ra chén và cho bé thưởng thức.

Lưu ý khi cho bé ăn các món ăn dặm chế biến từ cải bó xôi

Là loại rau dồi dào chất dinh dưỡng nhưng cải bó xôi có nguy cơ gây dị ứng cho bé. Quá trình không dung nạp lượng nitrate có trong trong loại rau này có thể dẫn đến triệu chứng rối loạn máu.

Để thử phản ứng trên cơ thể con, mẹ có thể cho bé ăn một phần nhỏ trước khi quyết định chế biến các món ăn hàng ngày. Nếu thấy bé có triệu chứng bất thường, mẹ nên ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.