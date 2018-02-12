Mách mẹ cách chế biến các món ăn dặm từ cải bó xôi cho bé 

Đời sống 12/02/2018 18:34

Sẽ là thiếu sót nếu khẩu phần ăn dặm hàng ngày cho bé thiếu đi những món ăn chế biến từ cải bó xôi.

Cải bó xôi hay còn được gọi là rau bina, rau chân vịt là món ăn không thể thiếu đối với trẻ em các nước phương Tây. Nhà làm phim đã phát sóng bộ phim Thủy thủ Popeye thường xuyên ăn rau bina nên có sức khỏe dẻo dai để khuyến khích các em bé tích cực ăn loại rau này. Ở nước ta, các bà mẹ thông thái hiện nay luôn chú ý việc đưa cải bó xôi vào khẩu phần ăn hàng ngày của con với nhiều cách chế biến khác nhau ngay từ giai đoạn ăn dặm để con phát triển toàn diện hơn.

Công dụng của cải bó xôi đối với bé

Các chuyên gia dinh dưỡng xác nhận cải bó xôi là một trong những “siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất hành tinh”. Hàm lượng chất khoáng và vitamin dồi dào trong loại rau này rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Mách mẹ cách chế biến các món ăn dặm từ cải bó xôi cho bé  - Ảnh 1
Để con phát triển toàn diện, mẹ hãy bổ sung món cải bó xôi vào khẩu phần ăn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Các thành phần canxi, magiê, phốt pho giúp xương bé chắc khỏe. Hàm lượng protein, axit amin trong cải bó xôi hỗ trợ tăng trưởng hệ cơ. Các nguyên tố sắt và kali giúp hệ tuần hoàn hoạt động khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các vitamin quan trọng giúp sức đề kháng của bé được nâng cao, cải thiện thị lực. Đồng thời, 90% lượng nước trong cải bó xôi đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể bé.

Cách chế biến các món ăn dặm cho bé từ cải bó xôi

Cơm cải bó xôi

Mách mẹ cách chế biến các món ăn dặm từ cải bó xôi cho bé  - Ảnh 2
Cơm cải bó xôi là cách kết hợp thông minh cho bé khi ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Gạo trắng: 2 chén

- Rau bó xôi tươi đã cắt nhỏ: 2 chén

- Nước: 4 – 5 ly

Thực hiện:

- Bước 1: Mẹ nấu cơm theo cách thông thường, chú ý thêm nhiều nước trong quá trình nấu để gạo mềm hơn.

- Bước 2: Cải bó xôi rửa sạch, cho vào nồi luộc đến khi chín mềm, rửa lại bằng nước sôi để nguội.

- Bước 3: Cho cơm và rau đã chuẩn bị vào máy xay nhuyễn. Cuối cùng, mẹ chỉ cần đổ ra chén và cho con thưởng thức món cơm đầy bổ dưỡng với màu sắc đẹp mắt này.

Súp cải bó xôi

Nguyên liệu:

- Cải bó xôi tươi cắt nhỏ: 2 chén ăn cơm

- Nước sạch: 4 – 5 ly

Thực hiện:

- Bước 1: Đổ nước vào nồi, cho rau vào nấu sôi từ 5 – 7 phút đến khi chín mềm.

- Bước 2: Rửa phần rau đã nấu bằng nước sôi để nguội và cho vào máy xay sinh tố. Cho vào một ít nước rồi xay nhuyễn. Tiếp đến, mẹ đổ hỗn hợp đã xay ra bát rồi cho bé thưởng thức.

Súp cải bó xôi nấu thịt

Mách mẹ cách chế biến các món ăn dặm từ cải bó xôi cho bé  - Ảnh 3
Cải bó xôi nấu thịt là món ăn giàu dinh dưỡng cho bé khi ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Thịt heo rút xương: 1 – 2 chén nhỏ

- Rau bó xôi tươi đã cắt: 1 – 2 chén

- Nước sạch: 4 – 5 ly

Thực hiện:

- Bước 1: Lần lượt luộc thịt và rau riêng đến khi chín mềm.

- Bước 2: Rửa rau bằng nước sôi để nguội rồi cho vào máy xay sinh tố, thêm ít nước rồi xay nhuyễn cùng phần thịt đã luộc.

- Bước 3: Đổ hỗn hợp cải bó xôi và thịt ra chén cho bé dùng.

Súp cải bó xôi cà rốt

Mách mẹ cách chế biến các món ăn dặm từ cải bó xôi cho bé  - Ảnh 4
Cải bó xôi và cà rốt là thực phẩm giàu vitamin A giúp tăng cường thị lực cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Cà rốt cắt nhỏ: 2 chén

- Cải bó xôi tươi đã cắt nhỏ: 2 chén

- Nước sạch: 4 – 5 ly

Thực hiện:

- Bước 1: Luộc riêng cải bó xôi và cà rốt đến khi chín mềm. Mẹ lưu ý nên luộc riêng cải bó xôi và cà rốt để tránh axit oxalic lắng đọng trên cà rốt.

- Bước 2: Rửa lại rau bằng nước sôi để nguội.

- Bước 3: Cho rau, cà rốt vào máy xay nhuyễn, thêm ít nước để món súp có độ đậm đặc vừa ăn.

- Bước 4: Mẹ đổ hỗn hợp ra chén và cho bé thưởng thức.

Lưu ý khi cho bé ăn các món ăn dặm chế biến từ cải bó xôi

Là loại rau dồi dào chất dinh dưỡng nhưng cải bó xôi có nguy cơ gây dị ứng cho bé. Quá trình không dung nạp lượng nitrate có trong trong loại rau này có thể dẫn đến triệu chứng rối loạn máu.

Để thử phản ứng trên cơ thể con, mẹ có thể cho bé ăn một phần nhỏ trước khi quyết định chế biến các món ăn hàng ngày. Nếu thấy bé có triệu chứng bất thường, mẹ nên ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.

4 cách để con khỏe, mẹ vui trong ngày Tết

4 cách để con khỏe, mẹ vui trong ngày Tết

Dù bận rộn, cha mẹ cũng cần đảm bảo nguồn dinh dưỡng hợp lý, giúp trẻ khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật, tránh suy dinh dưỡng hay tăng cân quá mức.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chế biến món ăn dặm cho bé từ cải bó xôi cải bó xôi có tác dụng gì cai bo xoi

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 1 giờ 6 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng