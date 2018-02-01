Những cách chế biến món ăn dặm bổ dưỡng từ quả bơ khiến bé thích thú

Có nhiều cách chế biến bơ hấp dẫn cho bé ăn dặm mà mẹ có thể áp dụng để kích thích con ăn ngon miệng.

Mẹ có thể sử dụng quả bơ cho trẻ 6 tháng tuổi trở lên làm đồ ăn dặm bằng nhiều cách. Trong quả bơ có chứa dồi dào protein, vitamin A, E, C tốt cho sự phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào não, vitamin B làm tăng cường trí nhớ.

Thực hiện:

- Mẹ bổ bơ theo chiều dọc, tách hạt, dùng thìa xúc thịt quả.

- Cho bơ vào máy xay mịn. Tiếp theo, thêm sữa mẹ hoặc sữa công thức để hỗn hợp có độ đậm đặc vừa phải.

- Trẻ từ 10 tháng tuổi trở lên có thể ăn được miếng to hơn, mẹ không cần xay nhuyễn bằng máy.

Bơ và chuối

Bơ và chuối có thể kết hợp với nhau thành hỗn hợp cho bé ăn dặm giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Bơ, chuối mỗi thứ một quả.

Thực hiện:

- Thái nhỏ chuối và bơ, đem xay nhuyễn, sử dụng hỗn hợp này cho bé thưởng thức.

- Để món ăn thêm hấp dẫn, mẹ có thể thêm vài muỗng sữa mẹ hoặc sữa tươi (đối với trẻ trên 1 tuổi).

Bơ nghiền táo

Mẹ có thể nghiền bơ với táo để món ăn dặm của trẻ phong phú hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Bơ, táo: 1 quả.

Thực hiện:

- Bơ, táo gọt bỏ vỏ, thái miếng nhỏ.

- Cho táo vào nước sôi nấu chín mềm rồi cho vào máy xay nhuyễn. Mẹ cũng có thể dùng thìa đánh nhuyễn táo rồi trộn bơ vào, đánh tan.

Hỗn hợp bơ, khoai tây, khoai lang

Nguyên liệu:

- Bơ: 1 quả

- Khoai tây, khoai lang: 1 củ.

- Sữa mẹ hoặc vài muỗng sữa chua.

Thực hiện:

- Hấp chín khoai tây và khoai lang.

- Cho hỗn hợp bơ, khoai tây, khoai lang và 1 – 2 muỗng sữa mẹ hoặc sữa chua vào máy xay nhuyễn.

- Hỗn hợp này có mùi vị hấp dẫn giúp trẻ ăn ngon miệng. Vì món này chứa nhiều tinh bột, mẹ nên cho bé ăn trước bữa chính từ 1,5 – 2 giờ đồng hồ.

Salad bơ và trái cây

Salad bơ và các loại trái cây mềm khác là món ăn thu hút trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- 1 quả bơ.

- Các loại trái cây thích hợp cho độ tuổi trẻ ăn dặm: chuối, đu đủ, dâu tây…

Thực hiện:

- Bơ bỏ hạt, thái nhỏ, đem xay nhuyễn.

- Trái cây làm salad thái nhỏ.

- Trộn đều hỗn hợp bơ và phần trái cây đã chuẩn bị. Mẹ có thể thêm vài muỗng sữa chua để kích thích bé ăn ngon hơn.

- Salad bơ trộn trái cây có màu sắc đẹp, bắt mắt khiến trẻ rất thích thú khi ăn.

Cách chọn bơ ngon cho bé ăn dặm

Để chọn được trái bơ ngon, chín đều tự nhiên, mẹ cần lưu ý:

- Quan sát phần cuống, nếu cuống to thì quả bơ vẫn còn non.

- Dùng tay bấm nhẹ vào cuống bơ, nếu thấy hơi mềm thì nên chọn. Nếu phần đuôi trái chưa mềm mẹ vẫn có thể để chín dần.

- Nếu vỏ bơ căng bóng nhưng hơi sần sùi chứng tỏ bơ chín một cách tự nhiên. Những trái bơ vỏ xanh khi chín có màu xanh sáng lấm tấm điểm vàng sẽ có hương vị béo ngậy, thơm ngon.

- Loại bơ màu nâu khi chín hạt sẽ tách khỏi thịt, mẹ chỉ cần lắc nhẹ tay để nhận biết âm thanh bên trong. Tuy nhiên, nếu khi lắc âm thanh phát ra nghe quá rõ thì quả bơ này rất mỏng thịt.

Chúc mẹ thành công khi chế biến các món ăn dặm cho bé từ quả bơ!