Những cách chế biến món ăn dặm bổ dưỡng từ quả bơ khiến bé thích thú

Chăm sóc con 01/02/2018 16:28

Bơ là loại trái cây dễ ăn và giàu dinh dưỡng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chị em có thể chế biến bơ thành nhiều món ăn dặm khác nhau, cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cho bé.

Mẹ có thể sử dụng quả bơ cho trẻ 6 tháng tuổi trở lên làm đồ ăn dặm bằng nhiều cách. Trong quả bơ có chứa dồi dào protein, vitamin A, E, C tốt cho sự phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào não, vitamin B làm tăng cường trí nhớ.

Có nhiều cách chế biến bơ hấp dẫn cho bé ăn dặm mà mẹ có thể áp dụng để kích thích con ăn ngon miệng.

Cách chế biến món ăn dặm từ quả bơ

Bơ trộn sữa

Những cách chế biến món ăn dặm bổ dưỡng từ quả bơ khiến bé thích thú - Ảnh 1
Cách chế biến món ăn dặm đơn giản nhất từ bơ là trộn với sữa mẹ hoặc sữa công thức - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Sữa mẹ hoặc sữa công thức: 200ml

- Bơ: 1 quả

Thực hiện:

- Mẹ bổ bơ theo chiều dọc, tách hạt, dùng thìa xúc thịt quả.

- Cho bơ vào máy xay mịn. Tiếp theo, thêm sữa mẹ hoặc sữa công thức để hỗn hợp có độ đậm đặc vừa phải.

- Trẻ từ 10 tháng tuổi trở lên có thể ăn được miếng to hơn, mẹ không cần xay nhuyễn bằng máy.

Bơ và chuối

Những cách chế biến món ăn dặm bổ dưỡng từ quả bơ khiến bé thích thú - Ảnh 2
Bơ và chuối có thể kết hợp với nhau thành hỗn hợp cho bé ăn dặm giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Bơ, chuối mỗi thứ một quả.

Thực hiện:

- Thái nhỏ chuối và bơ, đem xay nhuyễn, sử dụng hỗn hợp này cho bé thưởng thức.

- Để món ăn thêm hấp dẫn, mẹ có thể thêm vài muỗng sữa mẹ hoặc sữa tươi (đối với trẻ trên 1 tuổi).

Bơ nghiền táo

Những cách chế biến món ăn dặm bổ dưỡng từ quả bơ khiến bé thích thú - Ảnh 3
Mẹ có thể nghiền bơ với táo để món ăn dặm của trẻ phong phú hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Bơ, táo: 1 quả.

Thực hiện:

- Bơ, táo gọt bỏ vỏ, thái miếng nhỏ.

- Cho táo vào nước sôi nấu chín mềm rồi cho vào máy xay nhuyễn. Mẹ cũng có thể dùng thìa đánh nhuyễn táo rồi trộn bơ vào, đánh tan.

Hỗn hợp bơ, khoai tây, khoai lang

Nguyên liệu:

- Bơ: 1 quả

- Khoai tây, khoai lang: 1 củ.

- Sữa mẹ hoặc vài muỗng sữa chua.

Thực hiện:

- Hấp chín khoai tây và khoai lang.

- Cho hỗn hợp bơ, khoai tây, khoai lang và 1 – 2 muỗng sữa mẹ hoặc sữa chua vào máy xay nhuyễn.

- Hỗn hợp này có mùi vị hấp dẫn giúp trẻ ăn ngon miệng. Vì món này chứa nhiều tinh bột, mẹ nên cho bé ăn trước bữa chính từ 1,5 – 2 giờ đồng hồ.

Salad bơ và trái cây

Những cách chế biến món ăn dặm bổ dưỡng từ quả bơ khiến bé thích thú - Ảnh 4
Salad bơ và các loại trái cây mềm khác là món ăn thu hút trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- 1 quả bơ.

- Các loại trái cây thích hợp cho độ tuổi trẻ ăn dặm: chuối, đu đủ, dâu tây…

Thực hiện:

- Bơ bỏ hạt, thái nhỏ, đem xay nhuyễn.

- Trái cây làm salad thái nhỏ.  

- Trộn đều hỗn hợp bơ và phần trái cây đã chuẩn bị. Mẹ có thể thêm vài muỗng sữa chua để kích thích bé ăn ngon hơn.

- Salad bơ trộn trái cây có màu sắc đẹp, bắt mắt khiến trẻ rất thích thú khi ăn.

Cách chọn bơ ngon cho bé ăn dặm

Để chọn được trái bơ ngon, chín đều tự nhiên, mẹ cần lưu ý:

- Quan sát phần cuống, nếu cuống to thì quả bơ vẫn còn non.

- Dùng tay bấm nhẹ vào cuống bơ, nếu thấy hơi mềm thì nên chọn. Nếu phần đuôi trái chưa mềm mẹ vẫn có thể để chín dần.

 - Nếu vỏ bơ căng bóng nhưng hơi sần sùi chứng tỏ bơ chín một cách tự nhiên. Những trái bơ vỏ xanh khi chín có màu xanh sáng lấm tấm điểm vàng sẽ có hương vị béo ngậy, thơm ngon.

- Loại bơ màu nâu khi chín hạt sẽ tách khỏi thịt, mẹ chỉ cần lắc nhẹ tay để nhận biết âm thanh bên trong. Tuy nhiên, nếu khi lắc âm thanh phát ra nghe quá rõ thì quả bơ này rất mỏng thịt.

Chúc mẹ thành công khi chế biến các món ăn dặm cho bé từ quả bơ!

Cách chế biến các món ăn dặm từ khoai lang khiến bé ăn mãi vẫn thèm

Cách chế biến các món ăn dặm từ khoai lang khiến bé ăn mãi vẫn thèm

Khoai lang vị ngọt, mềm, màu sắc hấp dẫn dễ thu hút trẻ khi ăn uống. Loại thực phẩm này không chỉ gần gũi với các bé bắt đầu ăn dặm mà còn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Để kích thích vị giác, mẹ nên biết các cách chế biến món ăn dặm từ khoai lang khiến trẻ ăn hết khẩu phần.

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