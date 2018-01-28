Cách chế biến các món ăn dặm từ khoai lang khiến bé ăn mãi vẫn thèm

Đối với những trẻ đang bắt đầu hành trình ăn dặm, thực phẩm hàng ngày không thể thiếu khoai lang . Để tận dụng nguồn dinh dưỡng dồi dào này, mẹ nên biến cách chế biến các món ăn dặm từ khoai lang cho bé.

Khoai lang là một trong số những thực phẩm thuộc nhóm rau củ ít bị ảnh hưởng của thuốc trừ sâu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng , đây là thực phẩm đứng đầu về hàm lượng vitamin A, C, Folate, sắt và can xi. Loại củ này có tác dụng bổ mắt, chống táo bón, tăng cường hệ miễn dịch.

- Táo: 1 miếng vừa ăn

Thực hiện:

- Táo và khoai lang đem rửa gạch, gọt vỏ, thái miếng, hấp chín.

- Cho táo và khoai đã hấp vào máy xay nhuyễn, thêm nước để có độ đặc vừa phải.

Súp khoai lang bí đỏ

Cả khoai lang và bí đỏ đều là những loại thực phẩm giàu dinh đưỡng rất tốt cho trẻ ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Khoai lang: 1 củ

- Bí đỏ: 1 miếng

Thực hiện:

- Khoai lang, bí đỏ rửa sạch, gọt vỏ, thái miếng.

- Đổ nước vào nồi, cho khoai lang và bí đỏ vào hầm đến khi nhừ thì tắt bếp.

- Cho khoai và bí vào máy xay nhuyễn, thêm chút nước hoặc sữa bột đã pha để món ăn có độ đậm đặc vừa phải. Mẹ cũng có thể dùng thìa đánh nhuyễn khoai và bí.

- Để bé ăn ngon miệng hơn, mẹ có thể thêm ½ thìa dầu gấc hoặc ít bơ vào món súp khoai lang bí đỏ.

Khoai lang trộn sữa

Mẹ có thể trộn khoai lang và sữa công thức để bé ăn ngon miệng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Khoai lang: 1 củ

- Sữa công thức

Thực hiện:

- Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ, thái nhỏ, hấp chín mềm.

- Nghiền nhuyễn khoai lang với sữa công thức đến khi hỗn hợp đạt đến độ sách mịn vừa phải là mẹ có thể cho bé ăn.

Món ăn dặm từ khoai cho bé 6 tháng tuổi trở lên

Khoai lang trứng gà

Màu sắc và hương vị hấp dẫn của món khoai lang trứng gà sẽ khiến bé ăn thêm ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Khoai lang: 1 củ

- Lòng đỏ trứng gà: ½ cái

- Sữa công thức

- Cháo trắng rây nhuyễn hoặc bột ăn dặm

Thực hiện:

- Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ, thái lát. Sau đó cho vào nồi hấp và nghiền nhuyễn.

- Trộn đều khoai lang với ít nước lọc hoặc sữa công thức.

- Cho hỗn hợp khoai đã trộn vào cháo trắng (hoặc bột ăn dặm) khuấy đều.

- Cho lòng đỏ trứng đã chuẩn bị vào cháo rồi nấu sôi trong khoảng từ 1 – 2 phút thì tắt bếp.

Cháo cá khoai lang

Trong thời gian ăn dặm, cháo cá khoai lang sẽ cung cấp cho bé lượng đạm, vitamin và khoáng chất cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Khoai lang: 50g

- Cá lóc (cá quả) hoặc cá basa, cá diêu hồng: 100g

- Cháo trắng hoặc bột ăn dặm

- Gia vị (hành tím, dầu ăn…)

Thực hiện:

- Rửa sạch cá rồi đem hấp chín, nghiền nhuyễn. Mẹ lưu ý lấy hết xương dăm trong thịt cá ra, tránh việc bé bị hóc xương.

- Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ, hấp chín, nghiền nhuyễn.

- Băm nát 1 củ hành tím đã rửa sạch, bóc vỏ.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu nóng và hành tím vào phi thơm. Tiếp đến, thêm nước và cháo trắng vào nấu sôi.

- Cho cá và khoai lang vào, nấu sôi, nêm gia vị vừa miệng thì tắt bếp.

Súp gà khoai lang

Vị ngọt của khoai lang quyện với nước dùng gà sẽ khiến bé thích thú khi ăn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Khoai lang: 1 củ

- Hành tây: 1/3 củ

- Nước dùng gà: 2 bát

- Gia vị

Thực hiện:

- Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ, thái nhỏ.

- Đun nóng chảo, cho dầu ăn hoặc bơ vào. Tiếp đến cho hành tây đã thái hạt lựu vào xào.

- Khi hành tây chín mềm thì cho khoai lang vào xào cùng, nêm gia vị vừa ăn.

- Đổ nước dùng gà vào nồi khoai, đun sôi, để nhỏ lửa và tiếp tục nấu trong khoảng 30 - 40 phút để khoai chín nhừ.

- Xay nhuyễn hỗn hợp bằng máy hoặc dùng tay tán nhuyễn để trẻ dễ dàng thưởng thức.