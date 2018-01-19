 Cách chế biến các món ăn dặm từ chuối giúp bé phát triển tối đa trí thông minh

Chăm sóc con 19/01/2018 21:18

Chuối là một trong những loại trái cây hàng đầu cho các bé bắt đầu ăn dặm. Để con thích thú trong từng bữa ăn, mẹ nên biến cách chế biến nhiều món ăn khác nhau từ loại quả này.

Chuối có vị thơm, ngọt mềm cùng hàm lượng dinh dưỡng cao rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Chất tryptophan trong loại quả này giúp não trẻ sản sinh nhiều serotonin khiến tâm trạng bé luôn vui vẻ. Bên cạnh đó, chuối cung cấp 8 loại axit amin, 11 loại khoáng chất và rất nhiều vitamin (B6, B2, C…). Ngoài ra, lượng carbohydrat, protein, chất xơ có trong chuối giúp trẻ dễ tiêu hóa. Hàm lượng kali, magiê trong loại quả này cũng giúp cơ bắp bé hoạt động tốt, nhiều ích lợi cho hệ thần kinh và bổ sung chất điện giải hao hụt khi trẻ bị tiêu chảy.

Không chỉ có công dụng tuyệt vời, chuối còn rất dễ chế biến thành nhiều món ăn dặm. Dưới đây là các cách chế biến món ăn dặm từ chuối cực kỳ đơn giản nhưng vẫn giữ nguyên độ dinh dưỡng của loại quả này.

Cách chế biến các món ăn dặm từ chuối

Chuối trộn sữa

- Nguyên liệu:

+ 1/4 trái chuối chín

+ 1/2 hũ sữa chua

- Cách làm:

 Cách chế biến các món ăn dặm từ chuối giúp bé phát triển tối đa trí thông minh - Ảnh 1
Món chuối trộn sữa sẽ khiến bé thích thú khi bắt đầu ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

+ Chuối chín lựa quả chín tươi, không dập nát đem cắt miếng nhỏ.

+ Cho chuối vào nghiền nát cùng sữa chua đến khi hỗn hợp sền sệt, trẻ có thể ăn được.

+ Có thể dùng sữa mẹ hoặc sữa công thức nghiền với chuối cho trẻ thưởng thức.  

Sinh tố bơ chuối         

- Nguyên liệu:

+ 1 trái bơ chín

+ 1 trái chuối chín

+ 1 hộp sữa chua

+ 100ml sữa mẹ hoặc sữa công thức

+ 1 thìa nước lọc

- Cách làm:

 Cách chế biến các món ăn dặm từ chuối giúp bé phát triển tối đa trí thông minh - Ảnh 2
Cắt bơ và chuối thành từng miếng nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

+ Bơ bổ đôi, bóc vỏ, tách hạt và cắt thành những miếng nhỏ. Chuối bóc vỏ và cắt lát mỏng.

+ Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

+ Rót ra cốc và cho trẻ dùng dần. Nếu không sử dụng hết, mẹ có thể lưu trữ trong tủ lạnh và cho con dùng trong những ngày sau.

Bánh bông lan chuối

 Cách chế biến các món ăn dặm từ chuối giúp bé phát triển tối đa trí thông minh - Ảnh 3
Bánh bông lan chuối rất thích hợp cho các bé từ 6 tháng – 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

+ 2 trái chuối chín.

+ 3 lòng đỏ trứng gà.

+ 1/2 ly sữa.

Cách làm:

- Chuối bỏ vỏ, cắt lát trộn cùng lòng đỏ trứng, sữa nghiền nhuyễn.

- Có thể sử dụng máy xay sinh tố xay nhuyễn hỗn hợp này rồi đổ vào khuôn nướng.

- Bật lò nướng ở nhiệt độ 350 độ C, nướng khoảng 20 phút. Lưu ý, nên bật lò nướng trước khi sử dụng khoảng 10 phút.

- Cứ khoảng 10 phút, bạn nên kiểm tra độ chín của bánh một lần. Khi thấy bề mặt bánh có khe nứt thì dùng dao nhỏ chọc vào tâm bánh. Nếu dao không dính bột thì bánh đã chín.

Chuối chiên bơ

- Nguyên liệu:

+ 2 trái chuối

+ 2 thìa bơ

 Cách chế biến các món ăn dặm từ chuối giúp bé phát triển tối đa trí thông minh - Ảnh 4
Chuối chiên bơ là món ăn giòn ngon và khoái khẩu đối với những bé đã mọc răng trong quá trình ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

- Cách làm

+ Chuối thái thành lát mỏng thích hợp cho bé cầm ăn.

+ Cho dầu vào chảo đến khi nóng già thì cho bơ vào.

+ Chiên chuối ngập trong chảo đến khi chín già và đạt đến độ giòn nhất định thì vớt ra.

Với các món ăn dặm từ chuối này, chắc chắn con bạn sẽ ngày càng thông minh và khỏe mạnh hơn.

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Sau đây sẽ là tất cả những thông tin mà bạn cần để có thể chuyển đổi chế độ ăn của bé từ sữa sang đồ ăn dặm và sữa tươi một cách nhẹ nhàng.

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