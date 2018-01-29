Cách nấu cháo cá hồi cho bé 7 tháng ăn dặm

Món cháo cá hồi cho bé 7 tháng là sự lựa chọn thông minh của các bà mẹ đang nuôi con nhỏ.

Cá hồi chứa nhiều dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ như protein, Omega 3, 6, 9, DHA, EPA… giúp trẻ có đôi mắt sáng, trí não phát triển, hệ tim mạch và hệ cơ xương khỏe mạnh. Bên cạnh đó, cá hồi còn giúp bé có mái tóc mượt, da dẻ mịn màng.

- Cải bó xôi: 5 lá

- Dầu ô liu, nước mắm

Thực hiện:

- Cho gạo vào nấu nhừ thành cháo.

- Băm nhỏ cải bó xôi.

- Cho cá hồi vào nồi cháo đang sôi, cho thêm cải bó xôi vào khuấy đều đến khi sôi thì tắt bếp.

- Nêm nếm gia vị vừa ăn, cho thêm muỗng dầu ô liu vào cháo và cho bé thưởng thức.

2. Cháo cá hồi nấu củ dền, khoai môn

Vị thơm ngon của cá hồi kết hợp với củ dền, khoai môn sẽ kích thích bé ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Cá hồi: 30g

- Củ dền đỏ: 1 củ

- Khoai môn: 1 củ

- Cháo trắng: 3 chén

Thực hiện:

- Cá hồi rửa sạch bằng chanh và nước muối pha loãng để khử mùi tanh. Mẹ cũng có thể ngâm cá hồi 20 phút với sữa tươi không đường, sau đó rửa lại bằng nước gừng để cá hết tanh. Tiếp theo, để cá ráo nước, thái nhỏ.

- Hành củ bóc vỏ, rửa sạch, thái nhỏ, phi thơm với dầu ô liu. Cho cá hồi vào xào đến khi chín mềm.

- Khoai môn rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, luộc đến khi chín mềm, nghiền nhuyễn.

- Củ cải đỏ rửa sạch, gọt vỏ cho cho vào nồi luộc cùng khoai môn đến khi chín mềm, nghiền nhuyễn.

- Đun sôi cháo trắng, cho cá hồi, khoai môn, củ dền đỏ vào khuấy đều trong vòng 1 phút.

- Nêm gia vị cho bé vừa ăn, thêm muỗng dầu ô liu để tăng khả năng hấp thu dưỡng chất cho bé.

3. Cháo cá hồi nấu bí đỏ

Cháo cá hồi nấu bí đỏ giúp bé có đôi mắt sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Gạo tẻ: 300g

- Gạo nếp: 1 nắm nhỏ

- Cá hồi tươi: 1 miếng vừa ăn

- Bí đỏ: 0,5kg

- Gia vị

Thực hiện:

- Cá hồi rửa sạch, khử mùi tanh đem chần với nước sôi có thả vài lát gừng. Lọc riêng phần thịt và xương cá hồi.

- Cho gạo, xương cá vào nồi nấu nhừ.

- Bí đỏ rửa rạch thái miếng vuông; Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

- Phần thịt cá hồi đem xào với dầu ăn và cà chua. Mẹ có thể sao khô thành ruốc cá. Khi làm ruốc cá, mẹ có thể sao với vài lá chanh thái nhỏ để dậy mùi thơm.

- Khi gạo đã chín nhừ, nở bung thành cháo thì vớt hết xương cá, cho bí đỏ vào nồi nấu sôi, để lửa riu riu cho cháo và bí chín nhừ. Cháo sôi khuấy đều, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

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4. Cháo cá hồi rau chân vịt, cà rốt, phô mai

Sự kết hợp của các loại thực phẩm bổ dưỡng với cháo cá hồi sẽ giúp con phát triển toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Cá hồi: 1 miếng vừa

- Cà rốt: 1 củ

- Rau chân vịt: 1 bó nhỏ

- Phô mai: 1 miếng

- Cháo trắng: 3 bát con

Thực hiện:

- Cá hồi rửa sạch, khử mùi tanh, để ráo nước rồi thái nhỏ.

- Hành củ bỏ vỏ, rửa sạch, thái nhỏ; Cá hồi băm nhỏ hoặc lấy thìa tán cá vì thịt cá rất mềm.

- Phi thơm hành trong dầu nóng, cho cá hồi vào xào chín.

- Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, cho vào luộc đến chín mềm, nghiền nhuyễn.

- Rau chân vịt chọn lá non, rửa sạch, chần sơ qua với nước luộc cà rốt sôi.

- Cháo trắng đun nóng, cho cá hồi, cà rốt vào khuấy đều đến khi sôi. Cho tiếp rau chân vịt và cháo. Nêm nếm gia vị vừa ăn.

- Để món cháo có vị hấp dẫn, mẹ cho thêm 1 muỗng dầu ô liu, 1 viên phô mai vào cháo dằm nhỏ.

Chúc các mẹ thành công với những cách nấu cháo cá hồi rau củ cho bé 7 tháng tuổi ăn dặm!