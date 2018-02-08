Mách chị em cách hạ sốt cho trẻ bằng lá tía tô cực kỳ an toàn, hiệu quả sau khi tiêm phòng

Nếu trẻ bị sốt quá cao (trên 39 độ C), mẹ nên đưa bé đến gặp bác sĩ. Trường hợp trẻ sốt nhẹ, mẹ có thể áp dụng những phương pháp hạ sốt an toàn cho trẻ bằng một số loại cây thuốc nam dễ tìm: diếp cá, tía tô, hành tăm… Trong đó, cách hạ sốt cho trẻ bằng lá tía tô là cách làm phổ biến nhiều bà mẹ thường áp dụng cho con trước và sau thời điểm tiêm phòng.

Hệ miễn dịch ở trẻ em phát triển chưa hoàn thiện nên sau khi tiêm phòng về, một số trẻ thường có dấu hiệu sốt và hay quấy khóc. Đối với các mũi tiêm phòng thương hàn, ho gà... trẻ thường bị sốt ngay sau khi tiêm 1 giờ hoặc 1 ngày. Các mũi tiêm phòng bệnh sởi, quai bị... sau 5 - 12 ngày trẻ mới có dấu hiệu bị sốt.

Theo Đông y, tía tô là cây thân thảo chứa nhiều tinh dầu tốt cho sức khỏe . Các loại tinh dầu perillaldehyd, L-perrilla alcohol, limonen, α-pinen, hydrocumin… có tác dụng long đờm, chữa ho, giảm đau, giải cảm, hạ sốt và giải độc.

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Đối với trẻ bú mẹ, có có thể dùng lá tía tô hạ sốt cho bé theo 3 cách:

Cách 1: Nấu nước lá tía tô theo các bước sau:

- Bước 1: Trước ngày bé tiêm phòng (khoảng 2 ngày), mẹ mua lá tía tô về rửa sạch, ngâm nước muối.

- Bước 2: Cho nước sôi vào đun nhừ lá tía tô để tinh dầu thấm dần ra nước. Nước sôi, mẹ vặn nhỏ lửa để trong vòng 5 phút thì tắt bếp.

- Bước 3: Pha loãng phần nước đã đun. Sau đó mẹ dùng nước này uống hàng ngày, có thể dùng thay nước uống.

Mẹ uống nước lá tía tô và cho con bú thường xuyên sẽ giúp bé hạ sốt khi tiêm phòng về - Ảnh minh họa: Interrnet

Cách 2: Giã nhuyễn tía tô uống trực tiếp

- Bước 1: Mẹ lấy khoảng 10 cành tía tô rửa sạch, để ráo nước.

- Bước 2: Giã nát nắm tía tô đã chuẩn bị, vắt lấy nước cốt rồi uống trực tiếp.

Cách 3: Mẹ ăn sống khoảng 10 ngọn tía tô rồi cho con bú càng nhiều càng tốt.

Mẹ nên thực hiện những cách này trong thời gian trước và sau khi bé tiêm phòng để đạt hiệu quả tối đa. Mẹ uống nước lá tía tô giúp giãn mạch ngoài da, kích thích tiết mồ hôi. Đồng thời, chất kháng sinh tự nhiên trong tía tô sẽ vào sữa mẹ giúp bé hạ sốt.

Đối với trẻ uống sữa công thức:

- Bước 1: Mẹ lấy khoảng 20g lá tía tô rửa sạch, giã nhuyễn vắt lấy nước cốt.

- Bước 2: Pha nước cốt tía tô với vài muỗng nước ấm rồi cho bé uống 3 ngày/lần, mỗi lần nửa muỗng cà phê (khoảng 2,5ml).

Những lưu ý khi hạ sốt cho trẻ bằng lá tía tô:

- Trẻ bị sốt nhẹ thông thường, không phải do tiêm phòng (dưới 39 độ C), mẹ vẫn có thể thực hiện những cách này để hạ sốt cho con.

- Ngoài việc dùng tía tô hạ sốt cho trẻ, khi tiêm phòng về mẹ cũng đừng quên cho con mặc quần áo thoáng mát, thoải mái, chườm mát bằng khăn ẩm (mẹ tuyệt đối không chườm đá) cho con để mau chóng hạ thân nhiệt.

- Nếu trẻ sốt cao (trên 39 độ C), mẹ cần đưa con đến gặp bác sĩ để tránh các biến chứng có thể xảy ra.

Chúc các mẹ thành công với cách hạ sốt cho trẻ bằng lá tía tô sau khi tiêm phòng về!