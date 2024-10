Theo báo Dân Trí đưa tin, tối 1/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, tính tới 20h cùng ngày, trên địa bàn tỉnh có 1 người tử vong do bị sét đánh, nạn nhân là chị Triệu Thị T. (SN 1995, ở huyện Văn Chấn). Mưa bão cũng làm 113 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại.

Trong đêm 1/10, trên địa bàn phường Hồng Hà, TP Yên Bái, nước sông Hồng đã tràn vào đường Thanh Niên và đường kè sông Hồng, ở các khu vực trũng thuộc các tổ dân phố Hồng Tân, Hồng Phú, Hồng Thái, Hồng Thanh.

Người dân sơ tán đồ đạc, xe máy đêm 1/10. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, từ chiều 1-10 đến ngày 2-10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.