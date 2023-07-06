Long An: Tá hỏa phát hiện nữ chủ tiệm tạp hóa tử vong bất thường trong nhà bị khóa

Đời sống 06/07/2023 16:19

Ngày 6/7, trên địa bàn xã Đức Lập Hạ (Long An) xảy ra vụ việc người phụ nữ là chủ tiệm tạp hóa tử vong bất thường trong ngôi nhà bị khóa cửa.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng hơn 8h ngày 6/7, người dân khu vực đến tiệm tạp hóa do bà P.T.T. (48 tuổi, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) gọi cửa nhiều lần không được trả lời.

Long An: Tá hỏa phát hiện nữ chủ tiệm tạp hóa tử vong bất thường trong nhà bị khóa - Ảnh 1
Tiệm tạp hóa nơi bà T tử vong - Ảnh: Báo Lao động

Nhiều lần liên hệ bằng điện thoại không được, một số người đã phá cửa để kiểm tra. Tuy nhiên, khi cửa được mở ra, mọi người bất ngờ phát hiện bà T. đã tử vong bên trong.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã thông báo cho cơ quan công an. Đến trưa ngày 6/7, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, người dân xung quanh cho biết, bà T. ở đây một mình tại tiệm tạp hóa của gia đình. Hàng ngày, ngoài việc bán tạp hóa, bà còn bán đồ ăn sáng. Nhiều người bất ngờ trước sự việc.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

 

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