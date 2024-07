Khi người dân phát hiện nghi phạm đang nằm quằn quại vì uống thuốc trừ sâu, ngay lập tức đã được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Việt: Chiều 2/7, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phối hợp với Công an huyện Châu Thành điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra ở huyện Châu Thành khiến một người phụ nữ bị đâm chết khuya 1/7, nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Dân Trí)

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Nghi phạm được xác định là ông Huỳnh Văn H. (47 tuổi, ngụ xã An Lục Long), nạn nhân tử vong là bà H. (47 tuổi, ngụ cùng xã).

Theo thông tin ban đầu, khuya 1/7, người dân phát hiện bà H. tử vong, trên cơ thể có nhiều vết đâm trong căn nhà ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành.

Bên cạnh nạn nhân là ông H. nằm quằn quại vì uống thuốc trừ sâu. Người dân địa phương đã đưa ông Hận đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu.

Công an địa phương đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Một nguồn tin cho biết, ông H. và bà H. có quan hệ tình cảm trước khi xảy ra vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-an-dung-keo-am-chet-nguoi-tinh-roi-uong-thuoc-sau-tu-tu-nghi-do-mau-thuan-tinh-ai-688131.html