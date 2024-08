Bực tức khi bị con trai con nợ đuổi chém, khoảng 5 phút sau ông PTN cầm theo 1 con dao quay lại nhà bà N. Hai bên xảy ra xô xát, Nhân rút con dao trong túi quần đâm một nhát vào mạn sườn ông N tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhân (22 tuổi, ngụ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, cách đây 5 tháng, mẹ của đối tượng Nhân có nợ ông P.T.N. số tiền 14 triệu đồng và chưa trả. Chiều 25/8, ông N. tìm gặp mẹ của Nhân để đòi tiền và hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dữ dội.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, con của bà N là Nguyễn Thành Nhân (22 tuổi) thấy mẹ bị chửi nên chạy xuống nhà bếp lấy 1 con dao chạy ra rượt đuổi đánh ông PTN khiến ông này bỏ chạy.

Bực tức khi bị con trai con nợ đuổi chém, khoảng 5 phút sau ông PTN cầm theo 1 con dao quay lại nhà bà N. Ông N. cầm dao lao tới, đâm nhiều nhát nhưng Nhân tránh được.

Trong lúc xô xát, Nhân rút con dao trong túi quần đâm một nhát vào mạn sườn ông N. khiến con dao bị gãy. Cả hai lao vào đánh nhau rồi cùng ngã xuống kênh. Người dân chạy đến can ngăn, đưa cả hai lên bờ. Trong đó, ông N. bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng một ngày sau đã tử vong.

Ngay sau vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

