Công an huyện Ea Kar đã huy động hơn 30 trinh sát tổ chức truy tìm nghi phạm Nguyễn Duy Hoàng (36 tuổi, ngụ xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 25-8, thông tin từ Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa bắt giữ, bàn giao nghi phạm Nguyễn Duy Hoàng (36 tuổi, ngụ xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là bà LTC (42 tuổi, cùng ngụ xã Cư Ni, huyện Ea Kar).

Nguyễn Duy Hoàng bị cảnh sát bắt giữ sau 2 giờ lẩn trốn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo VNExpress đưa tin, theo cơ quan điều tra, Hoàng nảy sinh tình cảm với người phụ nữ 42 tuổi ở cùng xã, song vì hai người có quan hệ họ hàng nên bị từ chối. Tối hôm qua, anh ta thấy "người trong mộng" ở nhà người đàn ông gần đó nên ghen tuông, cầm dao sang chửi bới, tấn công.

Do bà C không về, Hoàng bực tức và ghen tuông mù quáng nên cầm hai con dao sang nhà hàng xóm. Bà C thấy vậy lấy xe máy chở con trai đi về nhưng Hoàng chặn đường, chửi bới.

Bà C không trả lời Hoàng mà lấy điện thoại ra gọi. Bực tức, Hoàng chém một phát về phía nạn nhân nhưng lưỡi dao bị tụt khỏi cán. Bà C hoảng loạn bỏ chạy thì Hoàng đuổi theo, vật nạn nhân xuống đất, đâm chết tại chỗ. Gây án xong, Hoàng cất giấu hung khí rồi lẩn trốn.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ea Kar đã huy động hơn 30 trinh sát tổ chức truy tìm nghi phạm. Khoảng 23 giờ ngày 24-8, Công an bắt được Hoàng khi nghi phạm lẩn trốn trong rẫy cà phê, cách hiện trường gần 2 km.

