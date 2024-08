2 nam thanh niên xuống xe yêu cầu Bảo và Cờ đưa 500.000đ nhưng cả hai bảo không có. Sau đó 2 đối tượng lao vào đấm, đá và dùng mũ bảo hiểm đánh Bảo, Cờ và cướp 500.000đ của Bảo rồi lái xe phóng đi mất.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội cướp tài sản.

Hai đối tượng là: Giàng A Tuyến (SN 2007) trú tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Sồng A Duy (SN 2009), trú tại bản Săn Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Trước đó, ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Bảo, SN 2004, trú tại tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu với nội dung: Vào khoảng 23h ngày 13/8, anh Hoàng Văn Bảo điều khiển xe máy chở Lèo Quốc Cờ (SN 2008) trú tại tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, đi trên đường quốc lộ 6, thuộc bản Co Chàm, xã Lóng Luông thì bị 2 xe máy tạt đầu xe.

Vì thiếu tiền tiêu, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản lúc nửa đêm. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống.

2 nam thanh niên xuống xe yêu cầu Bảo và Cờ đưa 500.000đ nhưng cả hai bảo không có. Sau đó 2 đối tượng lao vào đấm, đá và dùng mũ bảo hiểm đánh Bảo, Cờ và cướp 500.000đ của Bảo rồi lái xe phóng đi mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ được 2 đối tượng.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, một người đàn ông bất ngờ bị 3 nam thanh niên đánh bất tỉnh, cướp tài sản. Theo VietNamNet đưa tin, ngày 22/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt giữ Hồ Thanh Tâm (SN 2004), Nguyễn Ngọc An (SN 2003, cùng trú TP Tam Kỳ) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 22h tối 17/7, trên đường đi làm về, khi dừng xe máy chờ đèn đỏ tại ngã tư Kỳ Lý (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), anh H.T. (SN 1998, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) bất ngờ bị 3 nam thanh niên đi trên một xe máy tấn công gây thương tích, bất tỉnh tại chỗ.

