Thực hiện phương án phối hợp, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Rạch Ông Chưởng là nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trong vòng 48 giờ, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981, nơi thường trú: ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) và thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án.