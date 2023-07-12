Lời khai gây phẫn nộ của nữ tài xế đi ngược chiều trên đường Vành đai 3: 'Do không quen đường'

Đời sống 12/07/2023 11:03

Chiều ngày 11/7, chị N.T.C.V. đã đến trụ sở Đội CSGT số 7 trình báo việc mình đã điều khiển xe ô tô BKS 30K-077.80 đi ngược chiều trên đường Vành đai 3.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 12/7, đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao.

Chiều 11/7, chị N.T.C.V. đến trụ sở Đội CSGT số 7 trình báo việc mình đã điều khiển xe ô tô BKS 30K-077.80 đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao sáng 10/7. Nữ tài xế khai nhận, do không quen đường nên đã cho xe quay đầu, đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao để xuống đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội).

Lời khai gây phẫn nộ của nữ tài xế đi ngược chiều trên đường Vành đai 3: 'Do không quen đường' - Ảnh 1
Hình ảnh xe đi ngược chiều trên Vành đai 3 - Ảnh: VTC News

Đội CSGT số 7 xác minh lấy lời khai của nữ tài xế. Theo đó, khoảng 5h30 ngày 10/7 chị V. mượn xe ô tô trên của anh trai là N.Q.H. để đi công việc cá nhân.

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 5h30 ngày 10/7 chị V. mượn xe ô tô trên của anh trai là N.Q.H. để đi công việc cá nhân. Khi đi trên đường Vành đai 3 trên cao, chiều từ đường Phạm Hùng hướng về Khuất Duy Tiến, chị V. muốn xuống lối xuống Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi nhưng do không quen đường, nữ tài xế lái xe đi qua lối xuống Khuất Duy Tiến khoảng 100 m, đến ngang số 101-B1 Khuất Duy Tiến thì cho xe quay đầu, đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao để xuống lối xuống Khuất Duy Tiến.

Đội CSGT số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm “Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc” đối với nữ tài xế N.T.C.V.. Với hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao, chị V. sẽ bị phạt từ 16-18 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 5-7 tháng.

Lời khai gây phẫn nộ của nữ tài xế đi ngược chiều trên đường Vành đai 3: 'Do không quen đường' - Ảnh 2
Đội CSGT số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm “Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc” đối với nữ tài xế N.T.C.V. - Ảnh: Báo Lao động

Theo phản ánh của người dân bằng hình ảnh vào sáng sớm ngày 10/7, trên khu vực đường Vành đai 3 trên cao, xe ô tô 4 chỗ màu trắng biển kiểm soát 30K - 077.80 đã có hành vi đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 gần nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Đồng thời, ngay sau đó nhiều lái xe còn phản ánh, trước đó chiếc xe này còn có hành vi nguy hiểm quay đầu xe trước khi có hành vi vi phạm trên.

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