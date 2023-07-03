Là một thành viên trong đoàn từ thiện, bà L.K.T. (62 tuổi, trú TP.HCM) cho biết, vụ tai nạn làm ngón tay út của bà bị trật xương, sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, bà cùng một số người đã ra viện 6h sáng nay, đang trên đường trở về TP.HCM.

Theo thông tin từ VTC News, tối 3/7, những người may mắn thoát nạn trên chiếc xe khách gặp nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đang trở về TP.HCM. Nhiều người chưa hết ám ảnh khi nhắc đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng cùng ngày.

“Xe phanh gấp và nghe một tiếng ‘ầm’, mọi người trên xe hoảng loạn, ai cũng tìm cách thoát thân. Một người đàn ông phía sau ghế tài xế văng ra ngoài cửa sổ rồi bị một xe khác tiếp tục cán vào tử vong. Trước đó, tôi thấy tài xế hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không hiểu sao lại để xảy ra tai nạn”, bà nói.

Bà T. cho hay, chuyến xe xuất phát từ 21h tối qua tại TP.HCM, đi đến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm thì gặp nạn. Thời điểm trên, trời vẫn đang còn tối, mọi người trong xe đều ngủ.

Chuyến đi này, hội tổ chức đi điểm đầu sẽ đến chùa Từ Quang (tỉnh Quảng Ngãi). Đây là chuyến đi đầu tiên của bà khi tham gia hội thiện nguyện này, còn những người khác đã đi 15 chuyến.

Bà L.T.D. (70 tuổi, trú TP.HCM) cho biết, đến giờ phút này, khi trên đường về nhà, bà vẫn còn run. Những người trong đoàn đều lớn tuổi nên khi xảy ra tai nạn, ai cũng lo sợ và cố động viên nhau để ra khỏi xe, gọi cứu hộ để hỗ trợ các nạn nhân. "Khi xảy ra tai nạn, chúng tôi đã bố trí hàng hóa, quà tặng gửi lại tại một ngôi chùa ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, còn các thành viên trong đoàn quay lại TP.HCM" – bà nói.

Thi thể nạn nhân được hỗ trợ đưa về quê - Ảnh: VTC News

Chị Đ.D.T.H. (43 tuổi, người hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân) cho hay, chị tiếp cận hiện trường vào khoảng 5h30, phần cabin của ô tô khách biến dạng, một nam nạn nhân cạnh tài xế (đã tử vong) bị kẹt lại, lực lượng cứu hộ phải huy động nhiều chiến sĩ hỗ trợ đưa thi thể ra bên ngoài.

Hiện tại, đội thiện nguyện của chị H. đang hỗ trợ đưa một thi thể về TP.HCM, còn một nạn nhân 60 tuổi đang ở nhà xác của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao động, sáng 3/7, ông Nguyễn Văn Dần – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên cao tốc Cam Lâm – Nha Trang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, tại khu vực điểm đầu cao tốc Cam Lâm – Nha Trang cách xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh không xa, đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách chở 1 đoàn từ thiện và xe tải.

Xe khách chở đoàn từ thiện gặp tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang - Ảnh: Báo Lao động

Theo đó, chiếc xe khách từ TP.HCM đi Quảng Ngãi, khi di chuyển đến gần khu vực điểm đầu cao tốc Cam Lâm – Nha Trang thì bất ngờ mất lái, tông mạnh vào xe tải chạy cùng chiều. Sau khi va chạm, đầu xe khách bị biến dạng. Tại hiện trường, phần kính xe vỡ nát, khung sắt xe khách gãy nứt do va chạm mạnh với xe tải.

Nhiều người trên xe khách may mắn thoát chết lao ra bên ngoài và hỗ trợ những người còn kẹt lại bên trong.

Nhiều người bị thương được đưa lên xe cấp cứu - Ảnh: Báo Lao động

Tại hiện trường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Dần thông tin thêm, vụ tai nạn nói trên đã khiến 2 người bị chết, nhiều người bị thương. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu.