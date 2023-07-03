Lời kể ám ảnh của những người may mắn thoát chết sau chuyến xe 'tử thần' gặp nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa: 'Tôi thấy tài xế hoàn toàn tỉnh táo nhưng...'

Đời sống 03/07/2023 20:56

Bà T. cho hay, chuyến xe xuất phát từ 21h tối 2/7 tại TP.HCM, đi đến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm thì gặp nạn.

Theo thông tin từ VTC News, tối 3/7, những người may mắn thoát nạn trên chiếc xe khách gặp nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đang trở về TP.HCM. Nhiều người chưa hết ám ảnh khi nhắc đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng cùng ngày.

Là một thành viên trong đoàn từ thiện, bà L.K.T. (62 tuổi, trú TP.HCM) cho biết, vụ tai nạn làm ngón tay út của bà bị trật xương, sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, bà cùng một số người đã ra viện 6h sáng nay, đang trên đường trở về TP.HCM.

Lời kể ám ảnh của những người may mắn thoát chết sau chuyến xe 'tử thần' gặp nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa: 'Tôi thấy tài xế hoàn toàn tỉnh táo nhưng...' - Ảnh 1
Chiếc xe khách chở đoàn thiện nguyện gặp nạn trên cao tốc - Ảnh: VTC News

Bà T. cho hay, chuyến xe xuất phát từ 21h tối qua tại TP.HCM, đi đến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm thì gặp nạn. Thời điểm trên, trời vẫn đang còn tối, mọi người trong xe đều ngủ.

“Xe phanh gấp và nghe một tiếng ‘ầm’, mọi người trên xe hoảng loạn, ai cũng tìm cách thoát thân. Một người đàn ông phía sau ghế tài xế văng ra ngoài cửa sổ rồi bị một xe khác tiếp tục cán vào tử vong. Trước đó, tôi thấy tài xế hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không hiểu sao lại để xảy ra tai nạn”, bà nói.

Chuyến đi này, hội tổ chức đi điểm đầu sẽ đến chùa Từ Quang (tỉnh Quảng Ngãi). Đây là chuyến đi đầu tiên của bà khi tham gia hội thiện nguyện này, còn những người khác đã đi 15 chuyến.

Bà L.T.D. (70 tuổi, trú TP.HCM) cho biết, đến giờ phút này, khi trên đường về nhà, bà vẫn còn run. Những người trong đoàn đều lớn tuổi nên khi xảy ra tai nạn, ai cũng lo sợ và cố động viên nhau để ra khỏi xe, gọi cứu hộ để hỗ trợ các nạn nhân. "Khi xảy ra tai nạn, chúng tôi đã bố trí hàng hóa, quà tặng gửi lại tại một ngôi chùa ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, còn các thành viên trong đoàn quay lại TP.HCM" – bà nói.

Lời kể ám ảnh của những người may mắn thoát chết sau chuyến xe 'tử thần' gặp nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa: 'Tôi thấy tài xế hoàn toàn tỉnh táo nhưng...' - Ảnh 2
Thi thể nạn nhân được hỗ trợ đưa về quê - Ảnh: VTC News

Chị Đ.D.T.H. (43 tuổi, người hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân) cho hay, chị tiếp cận hiện trường vào khoảng 5h30, phần cabin của ô tô khách biến dạng, một nam nạn nhân cạnh tài xế (đã tử vong) bị kẹt lại, lực lượng cứu hộ phải huy động nhiều chiến sĩ hỗ trợ đưa thi thể ra bên ngoài.

Hiện tại, đội thiện nguyện của chị H. đang hỗ trợ đưa một thi thể về TP.HCM, còn một nạn nhân 60 tuổi đang ở nhà xác của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao động, sáng 3/7, ông Nguyễn Văn Dần – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên cao tốc Cam Lâm – Nha Trang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, tại khu vực điểm đầu cao tốc Cam Lâm – Nha Trang cách xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh không xa, đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách chở 1 đoàn từ thiện và xe tải.

Lời kể ám ảnh của những người may mắn thoát chết sau chuyến xe 'tử thần' gặp nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa: 'Tôi thấy tài xế hoàn toàn tỉnh táo nhưng...' - Ảnh 3
Xe khách chở đoàn từ thiện gặp tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang - Ảnh: Báo Lao động

Theo đó, chiếc xe khách từ TP.HCM đi Quảng Ngãi, khi di chuyển đến gần khu vực điểm đầu cao tốc Cam Lâm – Nha Trang thì bất ngờ mất lái, tông mạnh vào xe tải chạy cùng chiều. Sau khi va chạm, đầu xe khách bị biến dạng. Tại hiện trường, phần kính xe vỡ nát, khung sắt xe khách gãy nứt do va chạm mạnh với xe tải.

Nhiều người trên xe khách may mắn thoát chết lao ra bên ngoài và hỗ trợ những người còn kẹt lại bên trong.

Lời kể ám ảnh của những người may mắn thoát chết sau chuyến xe 'tử thần' gặp nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa: 'Tôi thấy tài xế hoàn toàn tỉnh táo nhưng...' - Ảnh 4
Nhiều người bị thương được đưa lên xe cấp cứu - Ảnh: Báo Lao động

Tại hiện trường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Dần thông tin thêm, vụ tai nạn nói trên đã khiến 2 người bị chết, nhiều người bị thương. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

TP. Hải Phòng: Va chạm với xe ô tô tải, 2 người đi xe máy tử vong thương tâm

TP. Hải Phòng: Va chạm với xe ô tô tải, 2 người đi xe máy tử vong thương tâm

Chiều ngày 30/6, lãnh đạo UBND xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) cho hay vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô tải và xe máy.

Xem thêm
Từ khóa:   xe từ thiện gặp tai nạn tai nạn giao thông ở Khánh Hòa tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 1 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 1 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ