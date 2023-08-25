VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Đặng (56 tuổi, thường trú tỉnh Kiên Giang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 24/8, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Đặng (56 tuổi, thường trú tỉnh Kiên Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 20/8, Nguyễn Hữu Đặng nhậu chung với vợ chồng anh V.H.L. (41 tuổi) cùng một số người khác tại phòng trọ của Đặng ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đến 18h cùng ngày, Đặng không nhậu nữa và nằm tại phòng, còn mọi người rủ nhau sang phòng của anh L. sát bên để tiếp tục nhậu.

Bị can Nguyễn Hữu Đặng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thấy phòng Đặng mở cửa, cháu M. (7 tuổi, con gái anh L.) đi vào chơi. Tại đây, Đặng nảy sinh ý định xâm hại tình dục cháu bé nên đã chốt cửa phòng lại rồi giở trò đồi bại.

Thấy cháu M. kêu la, Đặng đã bịt miệng cháu bé lại. Ít phút sau, anh L. không thấy con gái của mình đâu nên gọi từ bên ngoài để tìm cháu thì Đặng mới mở cửa, để cháu chạy ra ngoài. Sau đó, cháu M. đã kể lại toàn bộ sự việc cho cha mẹ nghe.

Tại cơ quan công an, Đặng đã khai nhận hành vi đồi bại của mình.

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