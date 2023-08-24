Xe khách bất ngờ bốc cháy trên đèo Khánh Lê, hành khách tháo chạy thoát thân

Vụ cháy xe khách xảy ra vào khoảng 18h ngày 24/8 tại Quốc lộ 27C, trên đèo Khánh Lê, thuộc thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 18h chiều ngày 24/8, chiếc xe khách 45 chỗ ngồi có lộ trình từ Đà Lạt về đến TP Huế. Khi xe di chuyển đến đèo Khánh Lê, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thì bất ngờ bốc cháy từ bên trong. Mặc dù tài xế nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng vì đám cháy lớn bốc lên dữ dội, nhanh chóng thiêu trụi toàn bộ xe.

Ngay sau khi phát hiện sự cố bất ngờ, tài xế liền tri hô để các hành khách nhanh chóng thoát thân.

Hiện trường vụ cháy ô tô khách trên đèo Khánh Lê - Ảnh: VTC News

Nhiều phương tiện ôtô không thể di chuyển trên đèo Khánh Lê vì đám cháy quá lớn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VTC News, sức nóng của ngọn lửa đã khiến các phương tiện di chuyển trên đèo Khánh Lê phải dừng lại nhằm đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, chính quyền huyện Khánh Vĩnh, vụ cháy xe nói trên không gây thương vong về người. Tuy vậy, chiếc xe khách cháy trơ khung, kính chắn gió, cửa sổ vỡ tung. Nhiều hàng hoá trên xe cháy hư hỏng hoàn toàn.

Cũng tại khu vực đèo Khánh Lê vào ngày 18.7 mới đây đã xảy ra sự việc xe khách bị lật nghiêng trên đường. Thời điểm trên, tài xế đang chở đoàn du lịch người Trung Quốc từ Đà Lạt về hướng Nha Trang. Vụ tai nạn khiến 4 du khách Trung Quốc tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-khach-bat-ngo-boc-chay-tren-eo-khanh-le-hanh-khach-thao-chay-thoat-than-612053.html