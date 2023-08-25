Hà Nội: Va chạm với tàu hỏa khiến 2 cô gái thương vong

Đời sống 25/08/2023 07:27

Hai cô gái trẻ đèo nhau trên xe máy mang biển kiểm soát 35AN-047.XX đi từ ngõ 210 Ngọc Hồi cắt ngang đường sắt.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 18h55 ngày 24/8, tại ngõ 210 đường Ngọc Hồi (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, hai cô gái trẻ đèo nhau trên xe máy mang biển kiểm soát 35AN-047.XX đi từ ngõ 210 Ngọc Hồi cắt ngang đường sắt.

Quá trình băng qua đường sắt, tàu khách SE 8 (chạy hướng TP.HCM - Hà Nội) do lái tàu N.V.L. thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội điều khiển đã va trúng xe máy.

Hà Nội: Va chạm với tàu hỏa khiến 2 cô gái thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, tại hiện trường, hai nạn nhân nằm cách mép ray ngoài cùng của đường sắt 1,5m; ngang toa xe số 3. 

Hai nạn nhân được người dân và kíp lái tàu sơ cứu ban đầu. Tuy nhiên, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương ở phần đầu và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện (danh tính của hai nạn nhân đang được làm rõ).

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì điều tra làm rõ. Đội CSGT Đường sắt  (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp bảo vệ hiện trường theo quy định.

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