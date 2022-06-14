Lộ diện viên đá quý "xô đổ" mọi kỷ lục đấu giá, mức giá được đưa ra khiến ai cũng phải choáng váng

Đời sống 14/06/2022 08:30

Khi giới nhà giàu tìm cách đa dạng hóa tài sản của mình, đồ trang sức là khoản đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là thị trường châu Á.

Mức giá kỷ lục cho những lô hàng đầu tại các cuộc đấu giá đồ trang sức gần đây ở Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy nhu cầu ngày càng cao của giới siêu giàu đối với các loại đá quý cực hiếm, đặc biệt là kim cương tự nhiên có màu sắc lạ mắt.

Tại cuộc đấu giá của Sotheby's Hong Kong vào cuối tháng 4, cuộc chiến đấu giá kéo dài 8 phút căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm với việc bán thành công De Beers Blue. Đó là viên kim cương màu xanh lam lạ mắt nặng 15,10 carat, có độ trong suốt hoàn mỹ. Viên đá quý hiếm này đã thu về 57,47 triệu USD, dễ dàng vượt quá ước tính bán trước là 48 triệu USD.

Lộ diện viên đá quý 'xô đổ' mọi kỷ lục đấu giá, mức giá được đưa ra khiến ai cũng phải choáng váng - Ảnh 1

Ảnh: Sotheby

Theo Sotheby's, viên đá được cắt từ một viên kim cương thô đặc biệt được tìm thấy vào tháng 4/2021. Đồng thời nó là viên kim cương xanh sống động lớn nhất từng xuất hiện trong cuộc đấu giá. Mức giá kỷ lục của nó một lần nữa cho thấy châu Á là thị trường trọng điểm của những viên kim cương màu tự nhiên cực kỳ quý hiếm với chất lượng vượt trội.

Hong Kong có những nhà sưu tập nổi tiếng về đá quý cao cấp, chẳng hạn doanh nhân tỷ phú Joseph Lau, người đã chi 76 triệu USD cho hai viên kim cương vào năm 2015. Bên cạnh đó, doanh số bán những viên kim cương được thèm muốn này không cách biệt với tình hình nền kinh tế toàn cầu.

Bất cứ khi nào những viên kim cương quý hiếm này được đưa ra đấu giá, chúng luôn trở thành mục tiêu của cuộc đấu thầu khốc liệt và thu về mức giá kỷ lục. Nhu cầu liên tục đối với những viên kim cương này cùng với giá cao, đã khiến chúng trở thành mặt hàng lý tưởng cho những cá nhân giàu có muốn đa dạng hóa tài sản.

Những viên kim cương có màu sắc lạ mắt được săn lùng nhiều nhất cũng bao gồm viên có màu hồng rực rỡ. Tại "Hong Kong Magnificent Jewels" của Christie's vào tháng 5/2021, mọi sự chú ý đều tập trung vào viên kim cương màu hồng tím lớn nhất từng được đưa ra đấu giá. Đó là viên kim cương Sakura 15,81 carat đạt kỷ lục 28,5 triệu USD.

Lộ diện viên đá quý 'xô đổ' mọi kỷ lục đấu giá, mức giá được đưa ra khiến ai cũng phải choáng váng - Ảnh 2

Ảnh: Christie's.

Con số này đã phá vỡ mức giá kỷ lục, được thiết lập bởi viên kim cương màu tím hồng sống động lạ mắt nặng 14,8 carat có tên The Spirit of the Rose. Nó được bán với giá hơn 25,6 triệu USD tại Sotheby's ở Geneva vào tháng 11/2020.

Các trường hợp đáng chú ý khác bao gồm đôi bông tai được đính hai viên kim cương xanh sống động lạ mắt, lần lượt là 3,06 và 2,61 carat. Đôi hoa tai này đã thu về 7,3 triệu USD tại cuộc đấu giá của Christie's Hong Kong vào tháng 11/2021.

Lộ diện viên đá quý 'xô đổ' mọi kỷ lục đấu giá, mức giá được đưa ra khiến ai cũng phải choáng váng - Ảnh 3

Ảnh: Christie's

Cùng tháng đó, tại cuộc đấu giá "Magnificent Jewels: Part One" của Sotheby's, lô hàng đầu là bộ nhẫn với viên kim cương xanh đặc biệt nặng 3,01 carat, được bổ sung bằng những viên kim cương màu hồng và hồng đậm lạ mắt. Nó được bán với giá 4,5 triệu USD.

Ngoài những viên kim cương có màu sắc lạ mắt, những viên ngọc bích có chất lượng tốt nhất cũng thu hút sự đấu thầu ráo riết tại các cuộc đấu giá ở Hong Kong. Trong cuộc đấu giá tháng 4 của Sotheby's, viên kim cương và ngọc bích màu xanh lục rất quý hiếm đã được bán với giá 6 triệu USD. Bộ đồ trang sức, bao gồm một chiếc vòng cổ, hoa tai và một chiếc nhẫn, có tổng cộng 13 miếng cabochon hình bầu dục màu xanh ngọc lục bảo trong mờ, có điểm nhấn bằng kim cương.

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