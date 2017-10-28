Lộ ảnh giường chiếu với cấp dưới, Chủ tịch UBND xã làm điều không ai ngờ tới

Sau khi thông tin Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Xuân Như (Thanh Hóa) lộ ảnh giường chiếu với nữ cán bộ cấp dưới bị lan truyền trên mạng xã hội, lúc đầu cho rằng không liên quan nhưng mới đây đã thừa nhận toàn bộ sự việc.

Ban đầu, ông L.T.T, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân phủ nhận những bức ảnh “nóng” lan truyền trên Facebook, cho rằng không phải của ông, là những hình ảnh hoàn toàn không có thật mà do người khác cắt ghép. Sau đó, ông T. còn viết đơn đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc làm rõ.

Tuy nhiên, theo thông tin mới đây trên Dân Trí: “Ông T. đã thừa nhận những hình ảnh nóng được phát tán trên mạng là của mình và có viết đơn xin từ chức. Hiện Thường trực Huyện ủy đang họp và sẽ có kết quả xử lý trong thời gian sớm nhất. Lúc đó Huyện ủy sẽ có báo cáo gửi tỉnh và cơ quan báo chí”.

Như thông tin trước đó đã đăng tảin, vào chiều ngày 22/9, trên trang nhà của tài khoản Facebook T.T đã đăng tải 3 hình ảnh và đoạn clip quay lại cảnh nóng của ông L.T.T và Đ.T.S (nữ cán bộ công chức văn phòng thống kê cùng xã). Theo đó, những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy rất rõ mặt ông T. và bà S., cả hai người đều không mặc quần áo và ôm nhau trên giường.

Được biết, ông T. đã có vợ và hai con. Trước đó, ông T. đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong khi đó, bà S. hiện đang làm công chức văn phòng thống kê xã. Bà S. trước đó đã có gia đình nhưng đã ly dị chồng từ hai năm trước.