Lộ ảnh giường chiếu với cấp dưới, Chủ tịch UBND xã làm điều không ai ngờ tới

Đời sống 28/10/2017 09:47

Sau khi thông tin Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Xuân Như (Thanh Hóa) lộ ảnh giường chiếu với nữ cán bộ cấp dưới bị lan truyền trên mạng xã hội, lúc đầu cho rằng không liên quan nhưng mới đây đã thừa nhận toàn bộ sự việc.

Ban đầu, ông L.T.T, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân phủ nhận những bức ảnh “nóng” lan truyền trên Facebook, cho rằng không phải của ông, là những hình ảnh hoàn toàn không có thật mà do người khác cắt ghép. Sau đó, ông T. còn viết đơn đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc làm rõ.

Tuy nhiên, theo thông tin mới đây trên Dân Trí: “Ông T. đã thừa nhận những hình ảnh nóng được phát tán trên mạng là của mình và có viết đơn xin từ chức. Hiện Thường trực Huyện ủy đang họp và sẽ có kết quả xử lý trong thời gian sớm nhất. Lúc đó Huyện ủy sẽ có báo cáo gửi tỉnh và cơ quan báo chí”.

Lộ ảnh giường chiếu với cấp dưới, Chủ tịch UBND xã làm điều không ai ngờ tới - Ảnh 1
Sau khi lộ ảnh giường chiếu với cấp dưới, Chủ tịch UBND xã đã chủ động từ chức  - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đăng tảin, vào chiều ngày 22/9, trên trang nhà của tài khoản Facebook T.T đã đăng tải 3 hình ảnh và đoạn clip quay lại cảnh nóng của ông L.T.T và Đ.T.S (nữ cán bộ công chức văn phòng thống kê cùng xã). Theo đó, những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy rất rõ mặt ông T. và bà S., cả hai người đều không mặc quần áo và ôm nhau trên giường.

Được biết, ông T. đã có vợ và hai con. Trước đó, ông T. đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong khi đó, bà S. hiện đang làm công chức văn phòng thống kê xã. Bà S. trước đó đã có gia đình nhưng đã ly dị chồng từ hai năm trước.

Cô gái tự tử vì bị nam sinh gạ gửi ảnh nóng, quay clip quan hệ và câu chuyện đằng sau ít ai biết

Cô gái tự tử vì bị nam sinh gạ gửi ảnh nóng, quay clip quan hệ và câu chuyện đằng sau ít ai biết

Những ngày gần đây, vụ việc nam sinh có sở thích chụp ảnh biến thái, gạ tình nhiều cô gái được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Tuy nhiên, mới đây nhất có người tự xưng là bạn của chàng trai này lên tiếng nói rằng anh ta bị hãm hại.

Xem thêm
Từ khóa:   ảnh giường chiếu chủ tịch UBND lộ ảnh giường chiếu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?