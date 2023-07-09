Liên tiếp 2 trẻ tử vong do đuối nước ở Hải Dương

Đời sống 09/07/2023 17:38

Trong 2 ngày 6/7 và 8/7 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin từ báo Hải Dương, khoảng 16 giờ ngày 8/7, sáu trẻ cùng sinh năm 2009 ở xã Cộng Hòa, trong đó có cháu N.V.A đi bơi tại rìa sông Kinh Thầy, thuộc địa phận xóm Tân Lập, thôn An Điền Kim, xã Cộng Hòa. Đến hơn 17 giờ cùng ngày thì cháu N.V.A bị đuối nước, rồi mất tích.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, thi thể của cháu N.V.A được tìm thấy tại vị trí gần khu vực các cháu tắm.

Liên tiếp 2 trẻ tử vong do đuối nước ở Hải Dương - Ảnh 1
Bờ kè đá rìa sông Kinh Thầy, nơi cháu N.V.A. bị đuối nước - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ VOV, trước đó, chiều ngày 6/7, cháu V.T.B. (sinh năm 2011) và V.T.H. (sinh năm 2010, cùng trú tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, Hải Dương) đi bơi ở ao gần nhà (thôn La Đôi, xã Hợp Tiến) thì cả 2 cùng bị đuối nước. Cháu H. được người dân cứu kịp thời; cháu B. không may tử vong.

Thời gian qua, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đã tổ chức nhiều hoạt động, mở lớp dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng chống đuối nước cho trẻ em, tuy nhiên, những tai nạn thương tâm vẫn xảy ra. Trước thực tế này, huyện Nam Sách chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền cho các em học sinh, trẻ em trong gia đình hiểu được nguyên nhân và nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước. Huyện Nam Sách tiếp tục tổ chức các hoạt động dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.  Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các gia đình cần hướng dẫn trẻ em, học sinh tham gia hoạt động vui chơi lành mạnh; thường xuyên giám sát, quản lý trẻ trong các hoạt động bơi lội, không cho con em bơi, tắm ở những nơi nguy hiểm, nơi có nguồn nước không đảm bảo an toàn.

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Liên quan đến vụ 3 con nhỏ chết đuối khi đi cào hến cùng cha mẹ, bà con hàng xóm, người thân đến chia buồn, động viên gia đình anh Võ Hồng Tuấn và chị Nguyễn Thị Lộc.

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