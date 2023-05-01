Lén đọc tin nhắn rồi nghi vợ 'lén phén' với trai lạ, chồng nổi cơn ghen cầm dao chém nhầm người

Đời sống 01/05/2023 13:37

Phát hiện vợ nhắn tin thân mật với người lạ, Tuấn cầm dao ra chợ, thấy một người đàn ông cùng bán tôm với vợ mình liền lao vào chém.

Dẫn nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989), ngụ xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để làm rõ về tội cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan Công an Tuấn khai nhận, do Tuấn xem điện thoại của vợ thấy tin nhắn thân mật với người đàn ông lạ nên Tuấn nảy sinh ghen tuông và nghi ngờ anh N.H.L (SN 1991, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp) là tình địch.

Lén đọc tin nhắn rồi nghi vợ 'lén phén' với trai lạ, chồng nổi cơn ghen cầm dao chém nhầm người - Ảnh 1
Đối tượng Tuấn lại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân Trí 

Được biết, vào khoảng 6 giờ ngày 28/12/2022, Tuấn rủ thêm 3 người đàn ông khác mang hung khí đến chợ Kinh 5 (thuộc xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp) tìm anh L. để đánh cho hả cơn ghen.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nạn nhân N.H.L. (32 tuổi, tiểu thương trong chợ) bị T. chém một nhát vào đầu, thương tật 30%. Gây án xong Tuấn giấu hung khí, bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng bị bắt đầu tháng 4 vừa qua.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai do phát hiện vợ và một người lạ nhắn tin thân mật nên nghi vợ có tình cảm với người khác. Khi đến chợ ở xã Thạnh Trị, thấy anh L. cùng bán tôm với vợ mình nên Tuấn nổi cơn ghen rồi chém nhầm anh L..

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