Suýt chết vì xương cá lọt vào phổi gây viêm phổi nặng, ho ra máu

Đời sống 01/05/2023 09:21

Sau 20 phút thủ thuật, ê-kíp bác sĩ đã gắp thành công dị vật là mảnh xương cá lọt vào phổi nam bệnh nhân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết đã nội soi phế quản để lấy thành công dị vật là xương cá nằm trong phổi người đàn ông, gây biến chứng ho ra máu, viêm phổi nặng.

Bệnh nhân là ông N.V.T (SN 1962; ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tăng cao, ho ra máu, khó thở khoảng 4 tuần và đã điều trị nhiều nơi.

Suýt chết vì xương cá lọt vào phổi gây viêm phổi nặng, ho ra máu - Ảnh 1
Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tăng cao, ho ra máu, khó thở - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có cản quang ghi nhận tổn thương đông đặc phân thùy giữa phổi phải. BV địa phương nghi ngờ có dị vật trong phế quản nên BS đã nội soi khí phế quản thám sát, phát hiện dị vật chèn bít phế quản thùy giữa phổi phải. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến BVĐK Trung ương Cần Thơ xử trí.

Tại đây, bệnh nhân được chỉ định nội soi phế quản ống mềm có gây tê để lấy dị vật cấp cứu. Êkíp nội soi ghi nhận dị vật xương cá ngay phế quản gốc phải, cắm sâu vào niêm mạc phế quản, niêm mạc xung quanh và phía dưới dị vật viêm cấp phù nề nặng, tiến hành gắp thuận lợi và thành công dị vật, bơm rửa phế quản.

Suýt chết vì xương cá lọt vào phổi gây viêm phổi nặng, ho ra máu - Ảnh 2
Dị vật trong phổi bệnh nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy, Trưởng Khoa Nội hô hấp của bệnh viện, cho biết dị vật phế quản có thể gây những biến chứng cấp tính như ngưng thở hay mạn tính như nhiễm trùng phế quản phổi. Thời gian dị vật nằm trong phế quản càng dài sẽ gây kích thích tăng sinh mô hạt càng nhiều ở vị trí phế quản tiếp xúc với dị vật, gây nên tình trạng viêm phổi hậu tắc nghẽn tái đi tái lại và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng bệnh nhân.

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