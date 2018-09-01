Lấy nước ép bí đỏ trộn đều với nguyên liệu quen thuộc này rồi thoa lên đầu, tóc sẽ bóng mượt như vừa đi salon

Nếu mái tóc không được bảo vệ và chăm sóc thường xuyên thì sẽ rất dễ bị hư tổn bởi những yếu tố từ môi trường bên ngoài như khói bụi, ánh nắng… Để phục hồi tóc khô xơ trở nên bóng mượt, bạn có thể thử áp dụng mặt nạ dưỡng tóc làm từ bí đỏ.

Chắc hẳn bất cứ cô nàng nào cũng đều mong muốn sở hữu mái tóc chắc khỏe và bóng mượt. Tuy nhiên, mái tóc có thể bị hư tổn, khô xơ và gãy rụng ngày càng nhiều vì sự tác động của môi trường bên ngoài như khói bụi, ánh nắng… Đặc biệt là khi bạn tạo kiểu hoặc nhuộm tóc quá nhiều, mái tóc sẽ dần yếu đi và trở nên thiếu sức sống. Bạn có thể tận dụng những nguyên liệu thiên nhiên có sẵn trong bếp để làm mặt nạ dưỡng tóc ngay tại nhà. Sự kết hợp giữa bí đỏ, dầu dừa và mật ong sẽ giúp phục hồi tóc hư tổn trở nên bóng mượt nhanh chóng, vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa mang lại hiệu quả bất ngờ, theo Boldsky.

Bí đỏ giúp phục hồi tóc hư tổn - Ảnh minh họa: Internet Tác dụng của mặt nạ bí đỏ, dầu dừa và mật ong Bí đỏ chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, kali, magiê cùng nhiều vitamin quan trọng khác. Đặc biệt, vitamin C có trong bí đỏ giúp phục hồi tóc bị hư hỏng do phơi nhiễm quá mức với ánh nắng mặt trời và vitamin nhóm B giúp giữ ẩm cho tóc, làm cho mái tóc của bạn mềm mượt hơn. Bên cạnh đó, dầu dừa là sự lựa chọn hoàn hảo giúp khắc phục nhiều vấn đề liên quan đến tóc. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, dầu dừa có tính kháng khuẩn, giúp kích thích mọc tóc và bảo vệ mái tóc luôn chắc khỏe.

Trong khi đó, mật ong được biết đến là “mỹ phẩm thiên nhiên” giúp dưỡng ẩm tóc và cải thiện tóc khô xơ, chẻ ngọn. Các chất chống oxy hóa trong mật ong giúp duy trì một mái tóc bóng khỏe, đồng thời ngăn ngừa tình trạng gàu và khô da đầu. Bạn có thể kết hợp bí đỏ với dầu dừa và mật ong để làm mặt nạ dưỡng tóc - Ảnh minh họa: Internet Cách làm mặt nạ bí đỏ dưỡng tóc Thành phần: 1/2 ly nước ép bí ngô, 1/4 bát dầu dừa, 2 thìa mật ong Hướng dẫn thực hiện: Bí đỏ thái thành từng miếng nhỏ rồi cho vào máy xay, ép lấy nước rồi đổ ra bát con. Sau đó cho 1/4 bát dầu dừa, 2 thìa mật ong vào khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhàu. Bạn có thể cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh đậy nắp kín bảo quản ở nơi thoáng mát hoặc trong tủ lạnh để dùng dần. Cách dùng: Gội đầu sạch rồi chia tóc thành 4-5 phần, sau đó thoa mặt nạ lên tóc và giữ nguyên khoảng 20-30 phút. Cuối cùng bạn gội đầu sạch với nước hoặc dầu gội bình thường là được. Kiên trì áp dụng biện pháp này 2 lần mỗi tuần sẽ giúp mái tóc hư tổn được phục hồi nhanh chóng, trở nên bóng mượt và đầy sức sống. Kiên trì áp dụng mặt nạ dưỡng tóc làm từ thiên nhiên này, bạn sẽ sở hữu mái tóc bồng bềnh đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet Chúc bạn thành công với cách làm mặt nạ dưỡng tóc từ bí đỏ cực đơn giản này nhé!

Đây là những thói quen thường gặp khiến mái tóc của bạn nhanh bẩn, bết dính Dù đã gội đầu và chăm sóc tóc kỹ càng mỗi ngày, tuy nhiên, tình trạng tóc bẩn, bết dầu vẫn xuất hiện và bạn lại không biết nguyên nhân đến từ đâu.

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