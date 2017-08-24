Theo chia sẻ của người này, chàng trai này tên là Tống Vân Phong, quê ở Nam Định. Anh đã lang thang ở Hà Nội nhiều ngày liền vì bị mất ví, mất tất cả giấy tờ liên quan và không có người thân ở Hà Nội. Thương cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của chàng trai, người dân xung quanh đã quyên góp thức ăn và tiền bạc để Phong có thể sớm trở về nhà.

Ngày 16/8, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lên trang cá nhân câu chuyện về một chàng trai khuyết tật ngất xỉu vì đói và kiệt sức sau bao ngày lang thang khắp nơi.

"Sáng nay, mình đi làm trên đoạn đường Phong Đinh Cảng, cạnh trường cấp 1 Bến Thủy có gặp bạn ấy đang bị ngất giữa đường. Mình dừng xe lại thấy mọi người đang dìu vào lề đường, sau khi được mọi người cho uống sữa và ăn xôi thì bạn ấy đã tỉnh lại và tìm trong túi áo thì thấy mảnh giấy ấy. Cộng đồng chúng ta ai biết người thân và gia đình bạn ấy ở đâu thì báo tin cho họ nhé, mong bạn ấy và gia đình sớm đoàn tụ".

Trong tờ giấy trên người thanh niên này có ghi lại những thông tin để mọi người có thể giúp đỡ chàng trai: "Nhờ mọi người giúp đỡ trường hợp: Tống Văn Phong. Địa chỉ đội 2: Thôn Đắc Thắng, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Đã bị lạc, vì em bị bệnh ảnh hưởng nên đề nghị mọi người hướng dẫn em về nhà. Địa chỉ: Đội 2, thông Đắc Thắng, xã Nghĩa Minh. Bố: Ông Tống Văn Tuấn".

Thông tin này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến của cư dân mạng. Một số người tỏ ra thương cảm cho số phận chàng trai tội nghiệp, kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Song, thật bất ngờ là bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng đã bóc mẽ sự thật và cho biết đây chỉ là chiêu trò lừa đảo của người thanh niên này, trước đó đã bị mọi người lật tẩy vào năm 2014 và đã được báo chí đưa tin rầm rộ.

Một người dùng mạng khác cũng chia sẻ về câu chuyện mình gặp được chàng trai này trên đường: "Đọc được bài báo này thì tôi lại kể cho mọi người 1 câu chuyện. Tầm 2 giờ chiều tôi đi qua cầu Lủ thấy một thanh niên nằm ngất giữa đường, tôi và người dân quanh đó đỡ thanh niên ấy dậy vào vỉa hè. Rồi cho ăn cho uống rồi cho tiền về quê. Và 6 giờ tối tôi đi qua cầu Khương Đình, vẫn thanh niên ấy vẫn gương mặt ấy vẫn bối cảnh tình huống ấy. Và tôi nói là có dậy không hay để tao cho lên phường. Và bằng 1 cách kì diệu nào đấy thanh niên đang ngất bật dậy chạy nhanh như Quicksilver. À, 2 cái cầu đấy cách nhau 2km nhé".

Thế mới thấy, trong cuộc sống ngày nay, không dễ để phân biệt được đâu là người thật sự khó khăn đâu chỉ là kẻ lừa đảo, lợi dụng lòng thương của mọi người.

Bởi vậy, khi cần thiết, mọi người phải thật cẩn thận trong việc giúp đỡ người khác bởi rất nhiều khi lòng tốt đã bị lợi dụng.