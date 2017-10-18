Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội

Đời sống 18/10/2017 16:28

Mặc dù còn 2 ngày nữa mới đến ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 nhưng không khí chào mừng ngày này của cánh chị em phụ nữ đã nóng hầm hập và sôi sùng sục trên mạng xã hội, khi người người nhà nhà đều khoe những món quà ý nghĩa nhận được từ chồng, người yêu, nam đồng nghiệp...

Dạo một vòng mạng xã hội Facebook với dòng hagstag "#20-10 sớm", sẽ nhận được vô số những dòng trạng thái kèm theo hình ảnh về những món quà trong ngày của phái đẹp.

Đông đảo nhất vẫn là món quà từ chồng và người yêu dành cho chị em phụ nữ. Đi kèm hình ảnh là những lời cảm ơn dành cho các anh.

"Cảm ơn ông bạn thân lâu năm", "Yêu thương...", "Cảm ơn đại", "Cảm ơn người tặng nhá"... chỉ những câu ngắn gọn và bức ảnh kèm theo, các chị em đã thay lời muốn nói gửi đến chủ nhân món quà.

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 1
Khi bạn gái được "gấu" tặng cho một em gấu - Ảnh chụp màn hình Facebook

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 2
Một chiếc ví nữ tính cho người yêu - Ảnh chụp màn hình Facebook

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 3
Chiếc đồng hồ đeo tay cho chị em thôi trễ hẹn - Ảnh chụp màn hình Facebook

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 4
Một thỏi son đầy sức hút - Ảnh chụp màn hình Facebook

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 5
Món quà ngọt ngào theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - Ảnh chụp màn hình Facebook

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 6
Tấm thiệp với "lời tỏ tình dễ thương" - Ảnh chụp màn hình Facebook

Không chỉ nhận được quà từ chồng, người yêu, các chị em còn được đồng nghiệp, bạn cùng lớp ưu ái tổ chức cho những bữa tiệc hoành tráng.

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 7
Lẵng hoa từ đồng nghiệp nam chung cơ quan - Ảnh chụp màn hình Facebook

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 8
Khi cánh mày râu trong xóm vào bếp - Ảnh chụp màn hình Facebook

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 9
Các nam sinh tổ chức tiệc cho cô chủ nhiệm và các bạn nữ trong lớp - Ảnh chụp màn hình Facebook

Những cô nàng độc thân còn còn có những cách riêng để tận hưởng ngày của chính mình. Bằng việc tự tặng cho bản thân những thỏi son, các chị em cảm thấy yêu đời, cuộc sống nhiều sắc màu hơn.

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 10
Một thỏi son dành cho chính cô gái độc thân - Ảnh chụp màn hình Facebook

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 11
Nguyên set son 3CE cho thỏa cơn nghiện của cô nàng độc thân cá tính - Ảnh chụp màn hình Facebook

Đặc biệt nhất, trong những ngày này, ai ai cũng nghĩ về bà, về mẹ, những nội tướng tài ba trong gia đình.

Khi ngày 20/10 cận kề, bạn H.H.T đã gửi những lời yêu thương đến mẹ: "Thành công bây giờ của bạn là sự hy sinh, vất vả của mẹ. Họ là người vĩ đại nhất đối với con cái. Vì vậy, hãy dành yêu thương đặc biệt trong ngày 20/10 sắp tới này... Chọn một món quà tinh tế thể hiện cùng với tình cảm của mình dành cho đấng sinh thành. #20/10 sớm cho mẹ".

Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội - Ảnh 12
Cô gái H.T.H gửi đến mẹ món quà và những dòng cảm xúc ý nghĩa - Ảnh chụp màn hình Facebook

Như một quy luật bất thành văn, trong ngày của các chị em phụ nữ, cánh mày râu sẽ làm hết việc nhà hay dành tặng những món quà. Thế nhưng, món quà lớn nhất không tính bằng giá trị vật chất mà chính bằng những tình cảm chân thành, những hành động quan tâm, lo lắng dành cho các chị em.

Tìm hiểu ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2021

Tìm hiểu ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2021

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 có một ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với bản thân người phụ nữ mà còn đối với cả đất nước và xã hội.

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