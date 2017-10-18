Làn sóng khoe quà ngày Phụ nữ Việt Nam '#20-10 sớm' sốt xình xịch mạng xã hội

Đông đảo nhất vẫn là món quà từ chồng và người yêu dành cho chị em phụ nữ. Đi kèm hình ảnh là những lời cảm ơn dành cho các anh.

Dạo một vòng mạng xã hội Facebook với dòng hagstag "#20-10 sớm", sẽ nhận được vô số những dòng trạng thái kèm theo hình ảnh về những món quà trong ngày của phái đẹp.

"Cảm ơn ông bạn thân lâu năm", "Yêu thương...", "Cảm ơn đại", "Cảm ơn người tặng nhá"... chỉ những câu ngắn gọn và bức ảnh kèm theo, các chị em đã thay lời muốn nói gửi đến chủ nhân món quà.

Không chỉ nhận được quà từ chồng, người yêu, các chị em còn được đồng nghiệp, bạn cùng lớp ưu ái tổ chức cho những bữa tiệc hoành tráng.

Những cô nàng độc thân còn còn có những cách riêng để tận hưởng ngày của chính mình. Bằng việc tự tặng cho bản thân những thỏi son, các chị em cảm thấy yêu đời, cuộc sống nhiều sắc màu hơn.

Đặc biệt nhất, trong những ngày này, ai ai cũng nghĩ về bà, về mẹ, những nội tướng tài ba trong gia đình.

Khi ngày 20/10 cận kề, bạn H.H.T đã gửi những lời yêu thương đến mẹ: "Thành công bây giờ của bạn là sự hy sinh, vất vả của mẹ. Họ là người vĩ đại nhất đối với con cái. Vì vậy, hãy dành yêu thương đặc biệt trong ngày 20/10 sắp tới này... Chọn một món quà tinh tế thể hiện cùng với tình cảm của mình dành cho đấng sinh thành. #20/10 sớm cho mẹ".

Như một quy luật bất thành văn, trong ngày của các chị em phụ nữ, cánh mày râu sẽ làm hết việc nhà hay dành tặng những món quà. Thế nhưng, món quà lớn nhất không tính bằng giá trị vật chất mà chính bằng những tình cảm chân thành, những hành động quan tâm, lo lắng dành cho các chị em.