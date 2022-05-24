Làm thế nào để các bạn trẻ luôn tràn đầy năng lượng chạy đua với deadline?

Rời quê nhà lên Hà Nội ở trọ, Tuấn và nhiều bạn cùng lớp chưa quen với việc dậy sớm đi học và có hôm học nhiều ca một ngày nên không tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ.

Thích nghi với trạng thái bình thường mới, các trường đại học đã đón sinh viên trở lại trường trong một không khí hân hoan, hồ hởi. Ngô Phương Tuấn, sinh viên năm thứ nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền không giấu nổi sự háo hức khi lần đầu tiên được đến giảng đường sau thời gian nhập học trên phòng zoom. “Đây là năm học đầu tiên của em ở môi trường đại học, mọi thứ đều bỡ ngỡ và khác so với những năm học cấp ba. Giờ giấc sinh hoạt thay đổi, em thức khuya dậy sớm, thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng nên gần như không có ngủ trưa”, Tuấn chia sẻ trong tuần đầu đi học tại trường.

Chị họ của Tuấn là Phạm Thu Nga vừa đi học vừa làm thêm cho biết, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nga cho hay thời khoá biểu của cô được lặp đi lặp lại với sáng học, chiều học, tối đi làm thêm. Chưa kể những hôm có nhiều bài tập đến hạn phải nộp mà công việc làm thêm lại tăng ca nên Nga đành ôm máy tính thức khuya làm bài. “Mình luôn cố gắng nhưng nhiều lúc cảm thấy mệt đến mức không đứng dậy được, đầu óc choáng váng, uể oải. Nhưng mình vẫn phải tiếp tục việc học và việc làm. Để tỉnh táo hơn mình chọn mua Nước tăng lực Number 1 để làm việc và học tập tiếp. Nó sẽ giúp mình làm việc năng suất hơn và cả Tuấn cũng học hành tập trung hơn", Nga nói.

Để chạy đua kịp với deadline, Number 1 được nhiều sinh viên thức khuya làm bài tập và uống Number 1 để tỉnh táo hơn.

Trở lại guồng quay mới của học tập trên giảng đường, nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc giải quyết đồng thời nhiều việc gồm làm bài tập, tham gia hoạt động ngoại khoá, đi làm thêm ngoài giờ…

Làm thế nào để cân bằng được cả việc học và làm, đáp ứng được các yêu cầu của môn học thật tốt là câu hỏi thường trực của nhiều sinh viên. Chia sẻ vấn đề này, Phan Thu Thảo, sinh viên năm cuối Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, mỗi người đều sẽ có riêng cho mình những giải pháp để "chạy" một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đặc biệt là với sinh viên cuối khoá, tất bật làm khoá luận, đi thực tập, kiến tập để ra trường đúng hạn, rất cần những thực phẩm giúp tăng sự tỉnh táo, tập trung để chạy deadline cả khóa luận lẫn việc thực tập.

Number 1 được tìm mua dễ dàng ở các cửa hàng tiện ích, hàng tạp hoá, là bạn đồng hành cùng nhiều sinh viên.

Theo bạn Thảo, sinh viên năm cuối quỹ thời gian rất eo hẹp, gần như phải thức khuya làm khoá luận tốt nghiệp, chắc chắn là sẽ rất khó để tập trung làm bài tốt. Mỗi lần lên cơn buồn ngủ, Thảo lại chọn cho mình nước tăng lực Number 1. “Nhờ vậy mình cảm thấy tỉnh táo và làm việc năng suất hơn nhiều. Mình cũng muốn chia sẻ để các bạn có thể tham khảo giải pháp này của mình. Rất hiệu quả", Thảo cho hay.

Có lẽ đây sẽ là một trong những giải pháp hữu ích cho nhiều người tìm đến khi gặp tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng, cần tỉnh táo làm khóa luận.

Thảo cũng đỡ căng thẳng, mệt mỏi khi làm khóa luận tới khuya, Thảo cảm thấy có "một nguồn năng lượng mới được đánh thức" khi uống nước tăng lực Number 1. Bạn bè của Thảo sau khi nhận được sự chia sẻ cũng có cùng cảm nhận với Thảo. Khi học nhóm hay học một mình, mỗi người đều sử dụng nước uống này như một thói quen để nạp thêm năng lượng và tỉnh táo, minh mẫn trong quá trình học, cùng hoàn thành tốt bài tập.

Những ngày hè nóng nực nhất lại đến, thời gian không chờ đợi ai, để không ngủ quên trên bài vở, sinh viên lại bỏ túi cho mình vài bí kíp tỉnh táo tức thì, đến trường mỗi ngày là một ngày vui cùng nguồn năng lượng mới từ Number 1.